Intrigue vaticane. Deux religieuses et Mgr Ouellet

L’affaire va-t-elle inspirer un auteur? Tous les ingrédients d’un palpitant thriller religieux y sont rassemblés. Le Vatican vient d’expulser sans explication mère Marie Ferréol (Sabine Baudin de la Valette), des dominicaines du Saint-Esprit, une congrégation traditionaliste française.

Marie Ferréol affirme n’avoir aucune idée de la «faute grave» que l’Église lui reproche. Des émissaires du Vatican l’ont chassée de la maison-mère des dominicaines de Pontcallec dans le Morbihan, sans qu’elle ne puisse rien apporter avec elle, même pas son bréviaire.

C’est le cardinal Marc Ouellet qui a signé le décret bannissant à vie la religieuse. Proche du pape François et de l’ancien pape Benoît XVI, Mgr Ouellet est préfet de la Congrégation pour les évêques. Il gère depuis 2010 tous les diocèses de la planète. Ancien primat de l’Église canadienne, il fut archevêque de Québec de 2003 à 2010.

Mère Marie Ferréol s’adresse au pape François pour savoir pourquoi elle doit quitter cette communauté où elle est entrée il y a trente-quatre ans. Selon Le Monde, il ne s’agit pas d’un problème «sexuel» ou de mœurs. Mais – tenez-vous bien – de théologie et d’aversion entre deux femmes dont l’une a ses entrées au Vatican.

C’est que l’influent cardinal Ouellet entretient des relations privilégiées avec une autre dominicaine du Saint-Esprit, Marie de l’Assomption (Émilie de Vigouroux d’Arvieu). Lorsqu’elle a soutenu sa thèse de doctorat à la Sorbonne sur saint Thomas d’Aquin en 2019, le prélat de 77 ans, qui a préfacé sa thèse, était assis en première rangée.

Non seulement cette professeure de philo âgée de 46 ans est-elle devenue sa partenaire théologique, mais elle lui sert aussi d’assistante et de chauffeuse à Rome comme en France où le cardinal séjourne dans la villa de bord de mer de la famille d’Arvieu.

Selon des témoignages consultés par Le Monde, mère Marie de l’Assomption entretient des différends théologiques acerbes avec mère Marie Ferréol, qui a une lecture diamétralement opposée de saint Thomas d’Aquin. Elles se «crêpent le chignon» également sur les thèses du jésuite Henri de Lubac, qui eut aussi des relations mouvementées avec Rome.

Marie de l’Assomption, véritable «germaine», décrite comme autoritaire ou envahissante, a tenu «des propos virulents» à l’égard de Marie Ferréol, accusée de «mensonge et de dissimulation». Des «manquements à l’esprit religieux», à l’obéissance et à la docilité lui sont en outre reprochés. Ragots d’une rivale jalouse?

On a refusé à la religieuse la possibilité de contester les mesures disciplinaires draconiennes dont elle est l’objet. Son avocate, Me Adeline le Gouvello, s’en offusque: «Dans un autre temps, on avait finalement de meilleures garanties. Par exemple, au temps de l’Inquisition, il y avait un vrai procès avec des avocats», cingle-t-elle.

Le mensuel catholique de référence L’Homme nouveau rapporte que les sanctions contre Marie Ferréol ravivent une grave crise qui agite les dominicaines depuis 10 ans sur un fond «d’exorcismes illicites» qui vida le noviciat de la congrégation il y a quelques années.

Son enquête révèle qu’un aumônier avait amené des sœurs et surtout des novices à s’adonner à des pratiques psychospirituelles appelées «agapèthérapies» centrées sur l’instant de la conception, la vie intra-utérine, la naissance et la petite enfance des participantes.

L’objectif de la «thérapie», selon le mensuel L’Homme nouveau est de «découvrir des blessures d’enfance, des maltraitances réelles ou suggérées, avec une remise en cause des figures parentales, le plus souvent paternelles». Mère Marie Ferréol fut de celles qui alertèrent Rome à ce sujet. Ces pratiques ont fait l’objet de mises en garde de certains évêques de France. Surprise! Cette «psychanalyse chrétienne» s’est d’abord développée ici au Québec avant de se répandre en France et en Belgique.

Bon, les sœurs Marie Ferréol et Marie de l’Assomption n’ont pas la même interprétation de saint Thomas d’Aquin et ont peut-être aussi des pratiques psychospirituelles divergentes. Mais attention. Ce n’est pas une simple «affaire de bonnes femmes», comme la caractérisent certains clercs avec mépris. C’est une grave injustice qui transgresse manifestement le droit canon. Le pape se doit d’intervenir. Mais va-t-il le faire et ainsi mettre dans l’embarras l’un de ses plus proches et estimés collaborateurs?

La dernière fois que Mgr Marc Ouellet a été impliqué dans une intrigue vaticane retentissante est en 2018. Mgr Viganò, l’ancien nonce apostolique aux États-Unis, avait alors accusé le pape François et le cardinal Ouellet d’avoir dissimulé les transgressions sexuelles de l’ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick, avec des séminaristes et des prêtres. C’était le premier cardinal de l’histoire à être destitué du Collège des cardinaux pour inconduites sexuelles. Il était temps!

Dans une réplique cinglante, Ouellet a accusé Viganò de blasphème et l’a appelé à se repentir. Reconnaissant qu’il y avait eu des manquements graves dans les procédures concernant McCarrick, il souligne que le pape actuel n’avait rien eu à voir avec ses multiples promotions aux États-Unis. Son texte élude toutefois plusieurs accusations de Viganò, notamment sur la façon dont l’affaire a été étouffée.