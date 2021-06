La série de victoires des Astros s’arrête à 11

Les Astros de Houston ont subi une défaite face aux Tigers, samedi après-midi, dans le premier match d’un programme double disputé à Detroit.

• À lire aussi: Du gros plaisir chez les Astros

• À lire aussi: Baseball majeur: un cirque qui doit cesser

La formation du gérant Dusty Baker n’avait pas perdu à ses 11 parties précédentes, étant ainsi invaincue depuis le 11 juin.

Cette fois, malgré une bonne sortie de leur partant Framber Valdez, les Astros se sont inclinés par le pointage de 3 à 1.

Le joueur d’arrêt-court des Tigers Zack Short a frappé un circuit de deux points, en fin de cinquième manche, pour aider grandement son équipe à l’emporter.

Le jeune lanceur Casey Mize (5-4) a pour sa part bien fait au monticule, en allouant un seul point aux Astros en six manches de travail tandis que le releveur Jose Cisnero, parfait en septième, a réussi son troisième sauvetage de la saison.

Dans la défaite, Valdez (4-1) a réussi un match complet. En six manches, il a permis trois points et six coups sûrs. Il n’a accordé aucun but sur balles et réalisé six retraits au bâton.

Le Québécois Abraham Toro n’a pas été employé dans ce premier match de la journée. Il était toutefois disponible pour la seconde partie, en soirée, tout comme les nombreux releveurs des Astros.

À VOIR AUSSI