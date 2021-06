Le Drakkar ajoute 12 vikings à son équipage

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau compte aujourd’hui 12 vikings de plus à bord de son navire à la suite du repêchage annuel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

• À lire aussi: Repêchage LHJMQ: la ligue a du pain sur la planche

• À lire aussi: Repêchage LHJMQ : l’attaque à l’honneur chez les Sags

• À lire aussi: Remparts: le casse-tête se met en place

Après avoir opté pour le joueur de centre Vincent Collard (3e choix au total) et l’ailier gauche Nathan Baril (18e choix au total), vendredi soir, lors de la ronde initiale, les dirigeants nord-côtiers ont poursuivi leur travail samedi.

Les membres du personnel hockey ont ajouté dix nouveaux espoirs à leur liste officielle avec la sélection de quatre attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but.

Bénéficiant d’un choix de deuxième ronde, le Drakkar a choisi le défenseur Tristan Dassylva (26e choix au total) des Albatros du collège Notre-Dame. L’attaquant Maël Lavigne (Blizzard Séminaire St-François) et le défenseur Maxime Lauzon (Forestier d’Amos) ont été les deux sélections du quatrième tour.

« Cela a été deux bonnes journées de travail et le bilan est positif. Dans le contexte actuel, la situation n’était pas évidente et je lève mon chapeau à mon équipe de dépisteurs, qui ont regardé beaucoup de vidéos au cours des derniers mois », a commenté le directeur général Pierre Rioux.

Le responsable a insisté sur les valeurs préconisées par son club dans le choix des individus. « Nous voulons des joueurs avec du caractère et beaucoup d’éthique de travail et nos deux premiers choix reflètent très bien cette réalité. Ce sont des jeunes dévoués qui veulent apprendre et tout faire pour vite s’adapter et ils cadrent très bien dans notre philosophie. »

En bref

Au total, trois patineurs des Élites de Jonquière (Vincent Collard, Loïc Gosselin et Jérémy Guay) font partie de la cuvée de 2021... Une dernière grande étape reste à franchir pour le Drakkar, le 30 juin prochain, avec la toute première sélection au pays du repêchage des joueurs européens... Le DG Pierre Rioux se mettra vite au travail pour finaliser ce dossier très important.

À VOIR AUSSI: