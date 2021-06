Le «Fleurdelisé» trouve son erre d’aller

Équipe Québec semble avoir trouvé son rythme de croisière, elle qui a signé un quatrième gain consécutif, samedi à Little Falls, en défaisant les Jackals du New Jersey au compte de 9 à 5.

Une poussée de quatre points en septième manche a ultimement permis à la formation de la Belle Province de s’offrir ce gain.

Ruben Castro a grandement animé l’attaque québécoise, avec trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a aussi produit deux points en plus de croiser lui-même la plaque à deux occasions. Son plus beau coup du match est survenu en quatrième manche, lorsqu’il a frappé un triple permettant à Gift Ngoepe d’ajouter un point au tableau pour les siens.

Jack Barrie a aussi bien fait au bâton, avec un coup sûr et trois points produits, tandis que Ngoepe a atteint les sentiers à trois reprises, pour ensuite croiser le marbre à chaque occasion.

Sur la butte, le partant Nick Economos s’est vu décerner la victoire. En six manches de travail, il a permis trois des cinq points adverses, sur six coups sûrs et quatre buts sur balles accordés. Economos a aussi passé cinq adversaires dans la mitaine.

Le «Fleurdelisé» tentera de balayer cette série de trois matchs, et ainsi amasser un cinquième gain de suite, dimanche.

