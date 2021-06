Les Blue Jays écrasent les Orioles

Au lendemain d’une défaite crève-cœur où ils avaient détenu une avance de quatre points, les Blue Jays de Toronto ont rectifié le tir, samedi, à Buffalo, en défaisant les Orioles de Baltimore au compte de 12 à 4.

• À lire aussi: Blue Jays: la relève bousille une autre avance

• À lire aussi: Baseball majeur: un cirque qui doit cesser

Cet imposant gain, les hommes de Charlie Montoyo l’ont acquis en raison de trois manches différentes lors desquelles ils ont inscrit quatre points.

La moitié de ces points ont été obtenus à l’aide d’une longue balle. Vladimir Guerrero fils en a obtenu une, au moment où Bo Bichette était sur les sentiers, en troisième manche. Le frappeur suivant, Teoscar Hernandez, en a profité pour, lui aussi, expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain. Randal Grichuk a frappé l’autre circuit, alors que Guerrero fils et George Springer occupaient un coussin chacun.

Avec sa 26e frappe de la saison, le Dominicain a repris la tête du classement du baseball majeur au chapitre des coups de circuit. L’athlète de 22 ans a reçu de la compétition à ce niveau dans les derniers jours. Vendredi soir, il a été rattrapé par Fernando Tatis fils, qui a réussi trois longues balles pour rejoindre Guerrero fils à 25. Shohei Ohtani est aussi très près, à 24.

Sur la pelouse du Sahlen Field, c’est toutefois Grichuk qui a été le plus productif, avec trois coups sûrs, dont son circuit, et quatre points produits.

Sur la butte, Hyun Jin Ryu a été presque sans faille lors des six premières manches, ne permettant aucun point sur deux coups sûrs et un but sur balles. Il a toutefois permis les quatre points des Orioles, en septième manche, sur cinq frappes en lieu sûr et un but sur balles. Néanmoins, la victoire est allée au dossier de Ryu (7-4), qui a passé trois adversaires dans la mitaine.

Les deux équipes seront de nouveau confrontées dimanche, lors du dernier match d’une série de quatre.

À VOIR AUSSI: