Vente sans garantie légale: danger!

On n’a pas manqué de dénoncer cette tendance chez les acheteurs à renoncer aux garanties légales afin d’améliorer leurs chances de décrocher la maison convoitée.

Des chiffres publiés cette semaine montrent que le phénomène était déjà bien implanté avant la pandémie. Depuis le début de l’année, toutefois, on assiste à une véritable explosion de telles transactions. Comme cela s’explique-t-il ? Qu’est-ce que ça implique ?

Garantie contre les vices cachés

Les données ont été dévoilées dans un rapport concocté par JLR. La firme de recherche en immobilier collige ses informations à partir des actes notariés dans lesquels est indiquée la présence ou non des « garanties légales ». Notons que celles-ci se divisent en deux volets : la garantie du droit de propriété et la garantie de qualité.

C’est de cette dernière qu’il est abondamment question ces temps-ci et sur laquelle se penche JLR. Sans garantie de qualité, un acheteur ne peut poursuivre le propriétaire précédent s’il découvre un vice caché.

De moins en moins de garanties

Que nous dit le rapport de JLR ? Que l’exclusion des garanties (elles sont inscrites par défaut) est plus ou moins la norme dans certains types de transactions. Au cours des cinq dernières années, 68 % des ventes effectuées dans le cadre d’une succession ne prévoyaient pas de protection pour l’acquéreur.

« Un prêteur hypothécaire qui revend un immeuble à la suite d’une saisie pour défaut de paiement retire systématiquement les garanties », souligne l’économiste Joanie Fontaine, de JLR.

Le contrat portera alors cette mention : « La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur. » Ça fait peur !

Ces transactions ont ceci en commun que le vendeur veut partir l’esprit tranquille. C’est fréquent lorsque les personnes âgées se départissent de leur maison. L’exclusion de la garantie doit cependant se refléter dans le prix.

La tendance gagne du terrain dans tous les segments de l’immobilier résidentiel. Exception faite des successions et des reprises bancaires, les ventes de maisons unifamiliales sans garantie de qualité sont passées de 17 % en 2014 à 26 % en 2020. Durant les cinq premiers mois de 2021, elles ont grimpé à 32 %.

Dans le cas des duplex, 45 % des ententes conclues en 2021 (janvier-mai) portaient la mention « aux risques et périls de l’acheteur », et pour les triplex, c’est 42 %, selon JLR. Les « plex » sont vieillissants, il faut dire.

« L’âge de l’immeuble joue pour beaucoup, plus il est vieux, plus le propriétaire voudra s’en départir sans offrir la garantie », affirme Joanie Fontaine. Dans la catégorie « unifamiliale », 12 % des maisons érigées depuis 1981 ont été vendues cette année sans garantie, contre 39 % pour les constructions datant de 1951 à 1980.

Une garantie dont la valeur se déprécie

La firme de recherche s’est aussi intéressée à la valeur des garanties. Pour ce faire, elle a d’abord établi un ratio entre le prix de vente et la valeur municipale de la maison, puis comparé ces ratios entre les immeubles vendus avec une garantie et ceux qui changeaient de mains aux risques et périls de l’acquéreur.

Pour des raisons méthodologiques, JLR s’est concentrée sur les transactions conclues sur l’île de Montréal entre août 2020 et mai 2021.

Durant cette période, une habitation construite entre 1951 et 1980 s’est en moyenne transigée à 127 % de la valeur municipale lorsqu’elle comportait une garantie et à 120 % lorsqu’il n’y en avait pas.

Selon l’année de construction, cette prime varie de 4 % (immeubles plus anciens) à 7 % (constructions récentes). Il y a cinq ans, elle oscillait plutôt entre 8 % et 11 %.

Une tendance qui va rester

Quel danger y a-t-il à acheter une maison sans garantie de qualité ? Le risque de rencontrer des vices cachés reste plutôt faible, mais les malchanceux savent que la présence d’un tel défaut peut être ruineuse.

Il est plus téméraire de se porter acquéreur sans faire d’inspection préachat, une autre pratique qui se répand dans un marché financier en surchauffe.

La plupart des gros problèmes poten-tiels d’un immeuble peuvent être détectés par un œil averti, et ce genre de tuiles n’est couvert par aucune garantie.

