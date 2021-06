Les vins de soif de Nicolas Grosbois

À Panzoult, sur l’aire d’appellation Chinon, Nicolas Grosbois a repris en 2008 le flambeau de ce petit domaine familial de 9 hectares. Son frère Sylvain l’a rejoint il y a quelques années. Fort de ses expériences en Oregon, en Nouvelle-Zélande et... en Inde au nord de Bombay, il travaille ses vignes en bio et biodynamie tout en adoptant une approche la plus naturelle possible. Des vins avec des indices de picolabilité très élevés proposés à prix plus que correct et disponibles dans plus d’une centaine de succursales SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Nicolas Grosbois, La Cuisine de ma Mère 2020, Chinon, France

19,55 $ - Code SAQ 12782441 – 13 % - 1,5 g/L – Biologique

C’est une cuvée de négoce, une activité essentielle pour garder une certaine stabilité financière, surtout quand vous avez un tout petit patrimoine de vignes. Les raisins proviennent de chez Alexandre Moreau, un copain de Nicolas chez qui tout est vinifié. On y retrouve aussi un peu de raisin des parcelles du domaine Grosbois. 100% cabernet franc s’exprimant dans un registre pur et fruité. Tonalités de cerise, de balsamique et de cèdre. En bouche, on sent une matière nourrie, digeste par son acidité tonique et ses tanins légèrement granuleux. Un vin gourmand à servir frais.

*** $$

Nicolas Grosbois, La Cuisine de ma Mère En vacances à Gaillac 2019, Gaillac, France

19,75 $ - Code SAQ 13349800 – 13,5 % - 2 g/L – Biologique

L’idée du négoce est née en 2016 alors que le gel décime 80% de la récolte. Nicolas Grosbois décide d'amener la « cuisine de sa mère » en vacances à Gaillac, dans le Sud-Ouest. Il est question ici d’un assemblage local qui comprend les variétés duras, braucol, merlot et syrah. Dans la même lignée que le chinon, c’est un vin de grande soif avec un peu plus de couleur. Des notes aussi plus gourmandes de fruits noirs et d’épices douces. Difficile d’en prendre un seul verre. On siffle la bouteille en moins de temps qu’il faut pour le dire. Un vin passe-partout parfait pour l’été. À servir, lui aussi, assez frais.

*** $$

Les Tètes, Tète Blanche 2020, Vin de France

18,40 $ - Code SAQ 14019790 – 12,5 % - 3 g/L – Biologique

Les Tètes, c’est un projet de quatre amis mené par Nicolas Grobois. Un assemblage assez hétéroclite de sauvignon blanc et de chenin qui proviennent de la Loire avec de la roussanne de la Vallée du Rhône. Un nez bien parfumé avec des notes de miel, de tilleul, d’agrume, de poire et de poivre blanc. On a l’impression que le vin sera gras, voire doux, mais c’est complètement sec, droit, savoureux et léger. Ça se boit tout seul. Parfait à l’apéro, avec le poisson ou le fromage.

*** $$