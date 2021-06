Lino Saputo investit 43 M$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Le fondateur de Saputo achète des actions

Photo Ben Pelosse

Lino Saputo, qui a fondé Saputo avec ses parents en 1954, vient d’acheter pour 43,3 millions $ d’actions du géant des produits laitiers. La transaction a été faite au nom de la Fondation Mirella & Lino Saputo. M. Saputo, 84 ans, détenait déjà 32 % des actions de l’entreprise montréalaise, une participation qui vaut actuellement 4,8 milliards $. Le titre de Saputo a cédé plus de 10 % depuis la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, au début du mois.

Une SPAC chez Power

Sagard, une filiale de Power Corporation, a récemment constitué, aux îles Caïmans, une nouvelle entreprise, la Portage Fintech Acquisition Corporation. Sagard souhaite récolter au moins 200 millions $ US pour financer cette société d’acquisition à vocation spécifique dont les actions seront cotées au Nasdaq, à New York. Mieux connu sous son acronyme anglais SPAC, ce type d’entreprise recueille des fonds en Bourse dans le but de réaliser, ultérieurement, l’acquisition d’une autre entreprise. Dans le cas de Portage, la « cible » sera probablement une firme de technologie financière.

Flopée de fonds publics dans AlayaCare

Le ministère de l’Économie et Investissement Québec ont réinvesti ensemble plus de 46 millions $ dans la jeune entreprise montréalaise AlayaCare, qui commercialise un logiciel de gestion pour les soins à domicile. L’aide gouvernementale s’inscrit dans le cadre d’un financement de 225 millions $ auquel ont également participé la Caisse de dépôt, Inovia, Generation Investment Management et Klass Capital. IQ avait déjà investi 11,4 millions $ dans AlayaCare en 2019.

La Caisse investit dans un fonds immobilier

Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt, a annoncé cette semaine un placement, dont l’ampleur n’a pas été divulguée, dans un nouveau fonds géré par la firme new-yorkaise MetaProp. Fondée en 2015, cette dernière investit dans de jeunes entreprises technologiques axées sur le secteur des propriétés immobilières. En mars, Ivanhoé avait annoncé un partenariat avec une autre firme de « proptech », Fifth Wall.

Il remet 1 M$ dans Nouveau Monde

Charles-Armand Turpin, un important actionnaire de Nouveau Monde Graphite, vient d’acheter pour plus de 1,3 million $ d’actions de la minière québécoise. Cet achat s’ajoute à celui de 133 000 $ qu’il avait effectué en avril. Nouveau Monde vient par ailleurs de conclure une émission d’actions qui lui a permis d’amasser plus de 73 millions $. Les fonds doivent permettre de développer le projet de mine Matawinie, à Saint-Michel-des-Saints.

Un administrateur achète du CGI

Un membre du conseil d’administration de CGI, le Suédois Joakim Westh, a acheté pour près de 700 000 $ d’actions de la multinationale québécoise, la semaine dernière. Le titre de CGI a récemment frôlé son sommet historique de près de 114 $ à la Bourse de Toronto. M. Westh est également administrateur de l’entreprise aéronautique suédoise Saab.