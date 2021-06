Montréal : des entraves importantes à prévoir sur le réseau autoroutier

Des entraves majeures sont à prévoir durant la fin de semaine sur certains axes du réseau autoroutier, à Montréal.

D'abord, une voie de l’autoroute 15 en direction nord est fermée la hauteur de l’avenue Atwater.

Le MTQ propose un détour en direction sud via les rues Joseph, Dupuis, Lesage, de l’Église et boulevard De La Vérendrye et en direction nord via rue Saint-Patrick.

L’autoroute 20 a fermé également une de ses voies en direction ouest à la hauteur de l’échangeur Saint-Pierre jusqu’à lundi 5 h.

Finalement, la bretelle menant de l’A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest/pont Honoré-Mercier sera aussi fermée jusqu’à lundi. Un détour est suggéré dans la sortie, via l’embranchement vers 1re Avenue, y faire demi-tour, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 ouest.