Nostalgie télé: animés japonais, lutte et hockey chez Bob le Chef

Bien avant de passer des heures à cuisiner, Bob le Chef aimait s’installer souvent devant la télévision, car beaucoup d’émissions savaient capter son attention.

-Bob, quelles émissions jeunesse vous ont marqué et pourquoi?

«Albator». C’est un pirate et il est dans l'espace. Ai-je vraiment besoin d’en dire plus? C’est le fantasme ultime du p’tit gars! Sinon, j'écoutais «Sesame Street». À cause du côté éducatif, mes parents préféraient que j’écoute «Sesame Street» plutôt qu’«Albator».

-Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Même si ce n’est pas une émission jeunesse, un de mes plus beaux souvenirs devant la télé, c’est d’écouter le hockey avec ma mère, mon frère et mon beau-père. Je dirais même que c’est l’un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Ma mère prenait (et prend toujours) le hockey très à cœur.

-Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune?

Oui, énormément! J'écoutais de tout. Des émissions jeunesse, du sport, des cassettes VHS louées et même l'émission américaine «Saturday Night Live», qu’on regardait religieusement dans ma famille. J’avais même la permission spéciale de me coucher tard pour la regarder. C’est sans doute pour ça que même si je ne comprenais pas toutes les «jokes», j'adorais ce moment de télé.

-Y a-t-il un personnage qui vous a influencé?

J'étais un immense fan de lutte; Randy «Macho Man» Savage de la WWF a capté mon imaginaire pendant un peu trop longtemps...

-Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

Probablement la chanson thème de «Charlie Brown», une mélodie de piano que tout le monde reconnaît. Sinon, pour une raison qui m’est toujours inconnue, je peux encore à ce jour réciter la chanson du «Petit Castor» au complet. Surtout après quelques verres...

-Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

J’aurais aimé incarner Albator ou Actarus (c’est lui qui pilotait Goldorak), mais bon, pour mes talents d’acteur, on repassera!

-Quel univers voudriez-vous faire découvrir à votre enfant?

Mon fils a pas mal les mêmes goûts que moi. Il est vraiment attiré par les dessins animés japonais. Son préféré est «Naruto» en ce moment, mais je lui fais aussi découvrir des trucs plus «âgés» comme «Akira» et «Goldorak». Par contre, si on lui posait la question, il voudrait sûrement être un Pokémon, Charizard étant son préféré.

-Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Ce qui m’impressionne le plus, c’est qu’il en existe une variété presque infinie! Les enfants ont la chance de pouvoir puiser autant dans ce qu’il y a de mieux du passé que ce qui se fait aujourd'hui, et ce, n’importe quand et n’importe où! Aussi, les émissions sont plus ciblées pour des groupes d'âge particuliers et davantage axés sur la pédagogie. Y’a moins de folie. Ça fait changement de mon époque où on regardait autant des émissions «jeunesse» que des émissions «d'adultes», puisqu’on regardait ce qu’il y avait à l’écran à ce moment-là, et non pas nécessairement ce dont on avait envie ou que l'algorithme nous suggère.