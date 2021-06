Pourquoi attendre???

Je ne dois certainement pas être la seule à vous écrire à propos des nombreux féminicides survenus au Québec ces derniers mois. Mais je voudrais le faire sous un angle particulier. Un angle qui ne me semble avoir été abordé par personne selon ce que j’ai lu jusqu’à aujourd’hui.

Selon moi, toutes ces femmes battues à mort dont on parle depuis des mois semblent n’avoir jamais réalisé qu’au fil des ans leur conjoint était devenu violent. Comment cela se peut-il ? Je vous explique.

Oui, des chicanes peuvent se produire dans un couple et se terminer par quelques gros mots ou quelques injures, mais sans que jamais ça ne dépasse les limites permises. Là, on a dépassé toutes les limites et ce ne sont pas les « bla bla bla » ni les belles remarques que font tous ces députés qui s’expriment en chambre sur l’horreur de tels meurtres qui vont d’un tour de main changer cette tragique situation dans laquelle nous sommes plongés.

Pas besoin de vivre dix ou quinze ans avec un homme pour s’apercevoir qu’il a un tempérament violent. Comment ces femmes ont-elles pu endurer ça sans réagir tout de suite ? Celles qui subissent ça présentement devraient se protéger avant qu’il ne soit trop tard. Avant de subir le même sort que celles dont les journaux nous parlent depuis des mois.

Je m’explique mal également comment il se fait que les parents de ces couples n’ont rien fait et surtout rien dévoilé de ce qui se passait de grave chez leurs enfants respectifs. Selon toi, Louise, ne seraient-ils pas eux aussi à blâmer dans les circonstances ? Car ne pas réagir ou ne rien signaler d’un semblable comportement c’est l’équivalent de le cautionner, non ? Ont-ils pensé une seconde aux conséquences sur leurs petits-enfants qui seront ensuite des orphelins privés d’une mère dont ils ont tant besoin ?

Je n’ai pas de mots pour décrire mon désarroi devant une telle catastrophe ! J’espère que mon commentaire servira à réveiller les femmes aux prises avec un homme violent ainsi que leur entourage qui dort au gaz.

Catherine Marcellin

La violence conjugale est pas mal plus complexe que vous semblez le penser. La détecter est facile vue de l’extérieur, mais pas mal moins simple à éradiquer vécue de l’intérieur. Disons tout d’abord que les recherches sur le sujet indiquent que « ... les jeunes adultes qui ont des problèmes de contrôle d’eux-mêmes ont tendance à choisir des partenaires qui ont des problèmes similaires ».

Quand on a soi-même été élevée dans la violence, il semble normal pour plusieurs femmes qu’elle se produise dans son couple sans qu’on doive s’en méfier, car « ... les enfants qui ont le plus de difficultés à apprendre à utiliser des solutions de rechange acceptables à l’agression ont eu des parents qui ont eu et continuent d’avoir des problèmes de contrôle de soi. Il y a donc une transmission intergénérationnelle des comportements violents ».

La majorité des femmes qui vivent de la violence conjugale la vivent dans le secret puisqu’il serait à leurs yeux indécent de dévoiler que l’homme qu’elles aiment les frappe. Si on ajoute à ça qu’une grosse partie de la violence se concentre sur le plan psychologique, c’est encore plus difficile à identifier.

Pas besoin de vous dire en plus que l’entourage, bien souvent, est soit tenu au secret sur ce qui se passe entre les portes closes d’une maison, ou n’est pas du tout informé de la violence qui y règne.

Le problème doit être circonscrit et abordé sous tous ses angles si on veut réussir à changer le cours des choses en matière de violence conjugale. Et ça part de l’éducation des jeunes, en passant par l’accompagnement des familles et l’instauration de ressources d’aide, tant pour les femmes et les hommes que pour les familles. C’est un problème aussi vaste qu’urgent à régler.