«Rapides et dangereux 9 la saga»: c’est reparti... sur les chapeaux de roues!

Après un an d’attente, la bande composée de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Charlize Theron et Helen Mirren revient devant les caméras de Justin Lin pour le plus grand bonheur des amateurs des films de la franchise iconique «Rapides et dangereux».

Reportée pour cause de pandémie, la sortie de «Rapides et dangereux 9 la saga», dixième long métrage de la série depuis 2001, fait vrombir d’impatience les aficionados de cette franchise dont les recettes dépassent les six milliards $ US. Voici, en mots-clés, les détails de ce qui attend les cinéphiles. Le tout sans divulgâcheurs, évidemment!

L’histoire

Letty (Michelle Rodriguez) et Dom (Vin Diesel) vivent dans une ferme et s’occupent du petit Brian après la mort d’Elena qui s’est produite dans le long métrage précédent. Les amoureux ont du mal à composer avec cette nouvelle vie de famille, d’autant que Ramsey (Nathalie Emmanuel), Roman (Tyrese Gibson) et Tej (Chris Bridges) leur apprennent que l’avion de M. Nobody (Kurt Russell), qui transportait Cipher (Charlize Theron), s’est écrasé dans la jungle sud-américaine.

Le trio s’attend donc à ce que Dom et Letty se lancent dans les recherches, mais Dom décline toute implication. «Quand on a des enfants, les enjeux sont plus importants, explique Vin Diesel. Maintenant, Dom doit prendre en compte la véritable source de sa vulnérabilité, son enfant, dès qu’il prend une décision. [...] Il est gouverné par la nécessité. Un lion est vulnérable à cause de son petit, et c'est le cas de Dom. Afin de protéger son petit, c'est le sacrifice qu'il fait.»

Le méchant frère

Le thème de la famille, central à la franchise «Rapides et dangereux», est exploré plus avant puisqu’on apprend que Dom et Mia (Jordana Brewster) ont un frère, Jakob (John Cena) et qu’il est responsable de la disparition de l’avion de Nobody. Ainsi que l’a souligné Jordana Brewster, «la famille Toretto a toujours été entourée de mystère. [...] L’intrigue explique le cheminement de Dom depuis toutes ces années et met en lumière l’importance de la famille de substitution qu’il s’est créée. En ajoutant le personnage de Jakob, on a la possibilité d’explorer le passé et de faire le lien avec un avenir possible.»

John Cena a rencontré Vin Diesel avant même que le scénario soit finalisé et ce dernier avait mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux où il possède plus de 61 millions d’admirateurs afin de tester l’intérêt des fans. Résultat, devant l’enthousiasme généré, John Cena – dont c’est le tout premier rôle de méchant – a été ajouté à la distribution.

Le retour de Han

Autre surprise de taille: Dom et Letty apprennent que Han (Sung Kang) est en vie! Sans rien révéler de l’intrigue, la première scène tournée par Sung Kang le confronte à Dom et la bande. «J’étais un peu nerveux la veille du tournage avec toute la gang, s’est souvenu l’acteur dont la dernière apparition dans un film de la franchise remonte à il y a sept ans. J’ignorais tout de ce que devais faire. Mais c’était comme de retrouver de vieux amis! Après des années à travailler ensemble, nous avons une relation spéciale. C’était une journée très particulière qui a donné le ton au reste du tournage. Je n’ai pas eu l’impression de mettre les pieds sur un nouveau plateau, j’ai eu l’impression de participer à une réunion de famille. La caméra ne ment pas et lorsque les gens me demandent si ces amitiés de plateau sont réelles, je leur réponds que oui, elles le sont.»

Les lieux de tournage

L’équipe de production de «Rapides et dangereux 9 la saga» a parcouru la planète du 24 juin au 11 novembre 2011. Bien que filmé principalement dans les studios britanniques de Leavesden, le long métrage a également été tourné dans les villes suivantes: Londres, Edinburgh et Tbilissi. Le dernier tour de manivelle a été donné par Justin Lin à East L.A., là où débute le tout premier «Rapides et dangereux».

La scène d’ouverture

La scène d’action censée se dérouler en Amérique centrale a été filmée par la seconde équipe pendant huit semaines... en Thaïlande!

Les femmes

Michelle Rodriguez, Jordana Brewster et Anna Sawai (qui incarne le personnage d’Elle) ont eu à répéter une scène de combat contre des mercenaires pendant de longs mois. Pour la productrice Samantha Vincent, sœur de Vin Diesel, «le fait que nous ayons trois femmes qui se battent et collaborent comme une équipe soudée est vraiment extraordinaire et c’est dans la lignée de ce qui a été établi avec Michelle depuis le début de la franchise. Vin, Justin et les studios Universal ont toujours soutenu la représentation de femmes fortes à l’écran.»

Les voitures

Dennis McCarthy, un habitué de la franchise, a oeuvré comme superviseur des véhicules pour le long métrage avec le Britannique Alex King. Les deux hommes ont conçu un gigantesque camion, baptisé l’Armadillo, qu’on voit à la fin de «Rapides et dangereux 9 la saga». L’Armadillo pèse 26 tonnes et mesure 14 pieds de haut! Et, pour la scène qui se déroule dans les rues de Londres, l’équipe a utilisé des voitures de luxe d’une valeur totale de 1,8 million $ US.

«Rapides et dangereux 9 la saga» en quelques faits (ou chiffres)

- Lorsque Dom va voir Queenie (Helen Mirren), elle est dans une bijouterie. Le joaillier londonien Boodle a prêté son collier d’émeraudes à la production. Celui-ci, de 64 carats, est évalué à environ 1,8 million $ US!

- Cardi B effectue une apparition en Leysa, une jeune femme liée au passé de Dom.

- La voiture conduite par Helen Mirren dans les rues de la capitale britannique est une NOBLE M600 qui atteint le 100 km/h en... 8,9 secondes.

- Deux acteurs se partagent le rôle de Brian: il s’agit des jumeaux Isaac et Immanuel Holtane qui étaient âgés de 5 ans au moment du tournage.

«Rapides et dangereux 9 la saga» roule dans les salles de la province.