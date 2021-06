Une vague de chaleur s’abat sur l’Ouest canadien

L’arrivée de l’été se fait particulièrement ressentir dans les provinces de l’Ouest canadien, qui connaissent des températures caniculaires cette fin de semaine et qui risquent de se prolonger jusqu’en début de semaine prochaine, selon Environnement Canada.

• À lire aussi: Vague de chaleur précoce dans l’ouest des États-Unis, des records pourraient tomber

• À lire aussi: Le temps chaud inquiète les cultivateurs

L’agence fédérale a ainsi émis plusieurs alertes de chaleur samedi après-midi pour l’Alberta, la Colombie-Britannique, mais aussi pour une partie de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest.

La plus importante hausse de température est attendue en Colombie-Britannique, plus particulièrement dans le secteur de Vancouver, où les températures maximales devraient varier de 29 à 41 degrés Celsius en journée et de 18 à 21 degrés Celsius en soirée. Un indice humidex compris entre 44 et 46 devrait également se faire ressentir pendant cette période.

«Une longue canicule dangereuse touche la Colombie-Britannique actuellement et elle se poursuivra jusqu’à mercredi», a prévenu Environnement Canada dans ses alertes pour la province.

«La durée de cette canicule est inquiétante, car il y aura peu de répit de la chaleur au cours de la nuit en raison des températures nocturnes élevées», a-t-il également été précisé.

En Alberta, la canicule considérée comme «dangereuse et possiblement historique» devrait aussi durer plusieurs jours, avec des températures maximales de 34 à 36 degrés Celsius prévues d’ici dimanche, et qui devraient atteindre les 40 degrés Celsius en début de semaine prochaine.

Seule une partie de la Saskatchewan, près de la frontière avec l’Alberta, est aussi concernée par cet avertissement, les températures variant de 30 degrés Celsius en fin de semaine à 35 degrés Celsius pour les jours suivants.

Et la vague de chaleur continuera un peu plus au nord en atteignant les Territoires du Nord-Ouest, persistant jusqu’à mercredi dans certaines régions, d’après Environnement Canada.

«Les températures maximales diurnes s’élèveront entre 34 et 39 degrés Celsius à compter de dimanche sur certaines régions du territoire», a indiqué l’agence fédérale, ajoutant que peu voire aucun répit de chaleur ne sera prévu en soirée.

À VOIR AUSSI: