À propos de la liberté d’expression

Quand on nous parle de protéger la liberté d’expression, est-ce que ça veut dire qu’on va retourner à l’humour du type blackface d’autrefois, que Mike Ward va pouvoir recommencer à se moquer de Jérémie Gabriel, et Sugar Sammy à casser du sucre sur les Québécois ? L’humour, ça va s’arrêter où, si tout ça est permis ?

Ça me poserait un sérieux problème de conscience si tout redevenait possible. Dernièrement, alors que quelqu’un avec qui je travaille s’apprêtait à faire une blague de mauvais goût sur les homosexuels, je lui ai tout de suite fait savoir que je ne supportais aucune blague sur les gais ou les gens de couleur.

Comme je m’ennuie d’Yvon Deschamps et de son humour subtil en même temps que décapant ! Il avait le don de créer des monologues drôles en parlant de choses sérieuses, de nous émouvoir en nous faisant rire. Dans son cas, la liberté d’expression se faisait d’une manière acceptable, ce qui est loin d’être le cas de tout le monde aujourd’hui. Contentons-nous donc de rire du bonheur !

J.S. M.

Comme vous, j’adore Yvon Deschamps, et je reconnais qu’il avait une façon subtile de dire des choses terribles sans qu’elles blessent. Mais rappelez-vous qu’il y avait toujours plus qu’un degré à son humour et que les gens qui se contentaient de le prendre au premier degré étaient parfois blessés par ses propos.

Préserver la liberté d’expression ne veut pas dire qu’on a le droit de tout dire ce qui nous passe par la tête. On ne pourra certainement pas se moquer de la couleur de quelqu’un ou de son infirmité sans être passible de sanction. La liberté d’expression ne justifiera jamais l’expression de la haine, du mépris et de la méchanceté envers quiconque.