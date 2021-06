À se gratter la tête

Entre le jeu-questionnaire familial et la soirée meurtre et mystères réinventée, on va fouiller un immense plan à la recherche d’indices pour résoudre des petits crimes. Êtes-vous prêts à défier vos neurones ?

Grouille Junior

Photo courtoisie

3 joueurs et +

10 ans +

15-30 minutes

26,99 $

Voici un très bon jeu-questionnaire québécois qui s’adresse aux jeunes et aux familles.

Et tout ça s’explique en une minute, ce qui fait la beauté du jeu.

Chaque joueur reçoit sept cartes sur lesquelles on retrouve des questions et l’objectif est d’être le premier joueur à ne plus avoir de carte. C’est ainsi que l’on gagne.

Mais pour aller plus en détails, on vous décris un tour de jeu. D’abord, chacun reçoit sept cartes à question et les place face cachée devant lui. Puis, un premier joueur prend une carte, énonce la catégorie et pose la question.

C’est à partir de ce moment que ça s’enflamme parce que, comme le dit le nom du jeu, il faut se grouiller. Tout le monde peut répondre en parlant plus fort que les autres et sans attendre la fin de la question. Ça donne lieu à des moments de chaos très amusants.

Si une bonne réponse est donnée, le joueur ayant posé la question met sa carte au centre et celui ayant fourni la bonne réponse devient le nouveau lecteur. Advenant une mauvaise réponse, le lecteur ne fait qu’envoyer sa carte au centre et conserve son rôle.

L’idée est donc fort simple, répondre correctement le plus vite possible pour être celui qui pose le plus souvent des questions et ainsi se débarrasser de toutes ses cartes.

Voilà un jeu parfait pour le camping, puisqu’il y a peu de matériel et que les règles sont faciles.

Les mille questions sont de difficultés variées et couvrent de nombreuses catégories très actuelles que les jeunes préados vont aimer.

Micro Macro Crime City

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

10 ans +

15-45 minutes

37,99 $

Vous aimez les jeux d’enquête ? Celui-ci vous propose un défi hors de l’ordinaire.

Vous êtes un détective chargé de régler plusieurs enquêtes qui sont constituées au moyen de cartes que l’on place dans une enveloppe.

Votre mission ? Trouver des indices sur un immense plan de ville en noir et blanc de 75 par 110 cm.

C’est une sorte d’Où est Charlie sans chercher Charlie. Mais il faut vraiment aiguiser son sens de l’observation pour trouver les indices.

Une petite loupe fournie avec le jeu vous permet de grossir seulement une petite portion du plan à la fois.

Photo courtoisie

Les enquêtes proposées sont de difficultés variables et progressives. Vous allez donc pouvoir apprivoiser le jeu avant de vous retrouver inévitablement dans un cul-de-sac comme c’est souvent le cas pour les vrais enquêteurs.

On l’a dit, la carte est immense, ça prend donc de l’espace et, si on n’est pas soigneux, elle va rapidement se détériorer comme une vieille carte routière, ce qu’elle rappelle d’ailleurs par son format.

C’est un très bon jeu à jouer en famille, notamment avec les enfants qui voient toujours des choses que les adultes ne remarquent pas.

Vous aimez vous casser un peu la tête, mais pas trop ? C’est le genre de jeu qu’il vous faut.

Culinario Mortale

Photo courtoisie

5 à 8 joueurs

16 ans +

2-3 heures

29,99 $

Vous vous souvenez des bons vieux soupers meurtre et mystères qui étaient très en vogue il y a une vingtaine d’années ? La gamme Culinario Mortale dépoussière le genre et le rend encore plus intéressant.

La gamme propose divers scénarios, dont « Dernier acte ». Les scénarios reprennent les codes des soupers meurtre et mystères, puisque le jeu est fait pour être accompagné d’un repas, comme le suggère le nom.

L’objectif est évidemment de trouver qui est le coupable parmi les convives qui ont tous des secrets qu’ils aimeraient mieux ne pas dévoiler.

On se retrouve dans une réunion, qui a lieu après le crime, et au cours de laquelle les joueurs revivent différents moments de la soirée fatale. Ce qui fera ressurgir les souvenirs de tout un chacun.

On évacue ici un peu le côté mascarade des costumes pour se concentrer sur le scénario et les personnages.

Photo courtoisie

D’ailleurs, on recommande que l’organisateur de la soirée distribue à ses invités leur carnet de personnage quelques jours à l’avance afin qu’ils assimilent bien les diverses informations qui y sont associées.

Une fois le jeu lancé, on travaille avec le livre des événements afin de naviguer dans la soirée.

Celui-ci découpera la soirée en tours qui porteront tous sur un moment précis et c’est ainsi que va se dérouler l’enquête.

Après trois tours, on passera à l’accusation et à la défense.

Les joueurs vont tour à tour dévoiler leurs soupçons et tous les suspects auront l’occasion de se défendre.

À la toute fin, on passe au vote et on consulte ensuite le livret des événements pour savoir si le coupable a été trouvé.

On propose même des repas complets pour accompagner les divers scénarios, ceux-ci sont disponibles sur le web.

Il y a donc de quoi passer une belle soirée amusante et intrigante.