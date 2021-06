Ça tourne dans les Laurentides

Après une année 2020 plus tranquille que d’habitude en raison de la pandémie, les tournages ont repris de plus belle dans les Laurentides. La région toujours très prisée par les producteurs locaux et étrangers accueillera cet été plusieurs tournages d’envergure, dont ceux des prochains films de Charlotte Le Bon, de Denis Côté et d’Anaïs Barbeau-Lavalette.

Une quinzaine de productions (télé, cinéma, vidéoclips et publicités) ont déjà planifié plusieurs jours de tournage dans les Laurentides cet été. Ces projets s’ajoutent à la vingtaine de tournages qui ont déjà eu lieu dans la région depuis le début de l’année, dont ceux de la série télé américaine The Republic of Sarah et du film de Noël Single All the Way, produit par Netflix.

« En 20 ans, c’est la première fois qu’on a autant de productions confirmées à l’avance, a souligné la directrice de l’organisme Film Laurentides, Marie-Josée Pilon.

« On attire généralement une moyenne de 40 tournages par année dans les Laurentides. L’an passé, on a quand même réussi à avoir 20 productions, ce qui est raisonnable dans le contexte de la pandémie. Mais en ce moment, c’est la pleine relance. On est seulement à la fin juin et on a déjà 20 tournages de complétés et une quinzaine d’autres de confirmés. À ce rythme, c’est sûr qu’on va atteindre d’ici la fin de l’année notre moyenne de 40 tournages. »

Retombées économiques

Marie-Josée Pilon se réjouit aussi du fait que plusieurs des productions attendues dans les Laurentides cet été y éliront domicile pendant plusieurs semaines.

L’actrice Charlotte Le Bon passera au moins un mois dans le comté d’Argenteuil pour y tourner Falcon Lake, son premier long métrage à titre de réalisatrice. Le cinéaste Denis Côté (Curling) amènera lui aussi toute l’équipe de tournage de son prochain film, Un été comme ça, pendant quatre semaines, notamment dans le secteur de La Rivière-du-Nord. Côté télé, la série Lac-Noir, du Club illico, sera filmée pendant cinq semaines dans Les Pays-d’en-Haut.

« En ce moment, on a des hôtels qui rouvrent parce que des productions débarquent pour plusieurs semaines dans leur coin, se félicite Marie-Josée Pilon.

« Des équipes de tournage qui s’installent pendant longtemps dans la région, c’est ce qui engendre le plus de retombées économiques pour nous. Dans les dernières années, les tournages pouvaient générer entre 2 M$ et 3 M$ en dépenses directes dans les Laurentides. Cette année, je vais être heureuse si on atteint notre moyenne de 2,5 M$. »

Avec leurs décors bucoliques et leurs paysages sauvages, les Laurentides offrent une grande variété de lieux de tournage. Certains endroits sont toutefois plus sollicités que d’autres. C’est le cas notamment de l’Abbaye d’Oka, du centre équestre de Mirabel, de la forêt de la pinède d’Oka, du parc national du Mont-Tremblant (en dehors des périodes touristiques) et du centre d’essai routier PMG, à Blainville. Le centre-ville de Saint-Agathe a aussi récemment servi de décor pour un film de Netflix, Single All the Way.

Silence, on tourne

Quelques films et séries télé tournés dans les Laurentides cet été :