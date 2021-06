Du Charme à revendre

Début des années 70, j’étais fru quand je suivais le hockey. Le Canadien n’était pas assez robuste à mon goût et se faisait brasser par les Big Bad Bruins. Les méchants Bostonnais, dont Bobby Orr et Phil Esposito à leur meilleur, ont d’ailleurs gagné deux coupes Stanley à cette époque.

Ensuite sont arrivés les Broad Street Bullies de Philadelphie qui ont fait vomir plus d’un adversaire en bûchant, en intimidant, en terrifiant. Eux aussi, avec Bobby Clarke et Bernard Parent en tête, mais également avec des méthodes barbares ont gagné deux coupes.

Qui a mis fin à ce cirque disgracieux qui aurait pu influencer et entraîner le hockey dans un style sanguinaire ?

Le Canadien a remis les pendules à l’heure dans la saison 75-76.

Comment ? Par la vitesse et le talent. L’essence même du beau et bon hockey.

Vitesse et talent

Comment décrire ou comprendre ce qui vient de se passer depuis plus d’un mois dans l’univers du CH ? Par la vitesse et le talent. Surtout le talent de Carey Price qui est redevenu (ou devenu) le prodige qu’avait vu Bob Gainey, mais qu’on a attendu pendant des années.

Et la vitesse qui a fini par éclipser la robustesse qu’a voulu imposer Vegas. La vitesse qui a même eu raison de l’incompétence de certains arbitres.

Au hockey, neuf fois sur dix, c’est l’équipe la plus rapide qui gagne. Celle qui est première sur la rondelle libre, celle qui exécute des jeux de passes promptement par des joueurs qui se découvrent incessamment, hâtivement. Pas d’hésitation, les replis en défensive sont faits avec haute diligence, renfort et assistance.

Chaque sortie de territoire doit constituer une surprise, une transition déstabilisant la défensive adverse.

Tous doivent s’appliquer à raccourcir leurs présences sur la glace afin de prendre de vitesse les changements de trios des rivaux. Vitesse, vitesse, vitesse.

C’est ce qui est le plus beau dans ce sport. Quand les passes se font entendre tellement elles sont raides, vives. Quand les joueurs ne traînent pas le long des rampes après une mise en échec, quand ils réussissent à s’échapper, à décocher des tirs puissants sans avertissement, quand ils rattrapent un adversaire rapide.

Quand ils n’ont pas besoin d’accrocher parce qu’ils sont plus agiles et qu’au contraire, ils forcent l’autre équipe à se faire sanctionner.

C’est beau le talent, mais la vitesse peut faire des ravages. Et cette rapidité devient presque invincible lorsqu’elle est répartie et balancée sur quatre trios et trois paires de défenseurs.

Contre Toronto

Pour moi, c’est ce qui s’est produit depuis le but de Suzuki aidé de Caufield contre Toronto le 27 mai.

La confiance s’est installée dans les jeunes jambes et les vieux se sont accordés comme dans un grand orchestre. Ils sont rapides et ils aiment ça. C’est devenu un engagement, un serment.

Je ne sais pas s’ils vont gagner la coupe, mais ils sont magnifiques à voir jouer. Allez, la pédale dans le tapis, continuez et ne dérougissez pas.

Le plan Ducharme a été acheté.

De l’enclave

Dans un sondage réalisé auprès de 500 joueurs de la NHL pour leur Association, c’est le chandail des Nordiques porté par l’Avalanche qui a été préféré cette saison dans le circuit.

porté par l’Avalanche qui a été préféré cette saison dans le circuit. À l’issue de la même consultation, 54 % des répondants ont choisi Andrei Vasilevskiy comme meilleur gardien de but devant Marc-André Fleury (9 %) et Carey Price à (8 %).

comme meilleur gardien de but devant (9 %) et à (8 %). Sur un pied d’égalité à 23,78 % Sidney Crosby et Patrice Bergeron ont été choisis joueurs les plus complets.

et ont été choisis joueurs les plus complets. Bon anniversaire à une personne formidable qui a si bien représenté le Québec, le Canada. Sylvie Fréchette née en 1967, une athlète extraordinaire et une femme merveilleuse.

née en 1967, une athlète extraordinaire et une femme merveilleuse. Sylvain Patry passe du sud au nord. Il quitte le Golf International 2000 après sept ans à la direction et amène son leadership au club Balmoral où sont membres les Ronald Corey, Luc Dionne et Ron Fournier.

Photo d'archives