Faire face aux intempéries à vélo

Pour qu’une randonnée en vélo demeure agréable malgré la pluie, il faut non seulement redoubler de prudence, mais aussi bien se vêtir et s’équiper.

Casque bien couvert

Photo courtoisie, MEC

Pour arriver à destination les cheveux bien au sec et la tête au chaud, lorsque dame Nature est de mauvaise humeur, il est préférable de couvrir son casque d’une housse imperméable, comme celle-ci de MEC. Son cordon élastique à barillet offre un ajustement rapide et efficace, tandis que sa sangle à boucles arrière peut recevoir une lumière de vélo. De plus, ses bandes réfléchissantes augmentent la visibilité.

Prix : 29,95 $

Points de vente : mec.ca

Manteau polyvalent

Photos courtoisie, Louis Garneau Sports

En revêtant le manteau Modesto Switch de Garneau, les cyclistes ressentiront une sensation de légèreté. Après quelques coups de pédales, ils apprécieront sa respirabilité, sa résistance au vent, à l’eau, aux taches et aux déchirures. Parce que ses manches et épaules sont amovibles, il est possible de le transformer en veste lorsque la pluie s’arrête. Bref, il s’adapte à toutes températures.

Prix : 139,99 $

Points de vente : garneau.com

Chaussures au sec

Photo courtoisie, Louis Garneau Sports

Les couvre-chaussures cyclistes Thermal H2O de Garneau permettent de pédaler en gardant les pieds au sec. Résistants au vent et à l’eau, ils sont dotés d’une fermeture à glissière et de touches réfléchissantes. Leur semelle extérieure en caoutchouc offre plus de traction et peut être coupée pour s’adapter à tout type de cale.

Prix : 79,99 $

Points de vente : garneau.com

Freiner la boue

Photo courtoisie, Dakine

Empêchez la boue de grimper jusqu’à votre visage avec le garde-boue avant Dakine Marsh Guard robuste, durable et léger, compatible avec la plupart des fourches de vélo de montagne. Il s’installe rapidement et ne laissera pas la boue brimer votre plaisir sur les sentiers... Au contraire.

Prix : 19,99 $

Points de vente : mathieuperformance.com

Les yeux bien ouverts

Photo courtoisie, Oakley

Conçues pour les cyclistes de route et de randonnées, les lunettes de vélo OAKLEY Jawbreaker haut de gamme arborent un verre enveloppant, polarisé et antireflet. Son verre de base (rose pâle) convient aux mauvaises conditions extérieures, mais il est possible de se procurer d’autres lentilles qui se changent aisément. Offrant une bonne tenue et résistant aux chocs, ces lunettes protégeront vos yeux contre la pluie et les cailloux tout en préservant une bonne visibilité.