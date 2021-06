Fermeture partielle du pont Pierre-Laporte dès ce soir, cauchemar en vue à Québec

À Québec, un vrai cauchemar attend les automobilistes à compter de ce soir en raison de la fermeture partielle du pont Pierre-Laporte.

Il s’agit du premier blitz de travaux d’asphaltage sur le pont.

Dès 22 h, une seule voie sera disponible dans chaque direction, et ce, jusqu’au 7 juillet.

«C’est du costaud. Ce sera compliqué. Il n’y a pas à dire. Ce sont des travaux importants», a convenu d’emblée le ministre des Transports François Bonnardel.

Au cours de cette période, d’importants bouchons de circulation de plusieurs kilomètres sont à prévoir et pourraient affecter le temps de déplacement.

Encore quelques heures pour circuler sur le pont Pierre-Laporte et à ses abords. C’est à 22h qu’une seule voie par direction sera ouverte à la circulation pour une durée de 10 jours. — Transports Québec (@Transports_Qc) June 27, 2021

Le ministère des Transports invite les gens à utiliser le transport collectif, à privilégier le télétravail et à restreindre le plus possible les déplacements interrives non essentiels.

Du côté du ministère, on précise que peu d’impacts devraient se faire ressentir dans les hôpitaux de la région.

Une deuxième période de travaux est prévue du 8 au 18 août.

– Avec les informations de Taïeb Moalla

