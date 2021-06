Photos souvenir: André Robitaille

Large public

Photo d'archives

Photo officielle du milieu des années 90. André jouait à l’époque le rôle de Samuel, secrètement amoureux de sa patronne, Marielle (Sophie Prégent) dans le téléroman Le Retour et il animait le populaire jeu télévisé Les Mordus à TVA, en plus d’être à la radio. Il s’était fait aimer des jeunes à l’émission Vazimolo à Radio- Canada, le voilà qui apprivoisait désormais également les plus grands.

L’an 2000

Photo d'archives

Lors d’une entrevue à l’automne 2000, il y a déjà 21 ans. Il s’apprêtait à animer une version longue et en direct du populaire jeu Les Mordus à TVA. « Une vraie télévision interactive », disait-il alors, faisant référence à l’étroite participation du public. André anima ce gros party de famille durant cinq ans. On pouvait aussi le voir à l’époque dans le téléroman Rue L’espérance.

Boudichon

Photo d'archives

Fraîchement sorti de l’École nationale de théâtre de Montréal, en 1989, le jeune homme âgé de 26 ans démarra aussitôt une carrière professionnelle sur les planches. À la même époque, il se joignait à l’irrévérencieuse équipe de 100 Limite à TQS (Noovo). Entouré de Pierre Brassard, Ghislain Taschereau et Jacques Chevalier, il incarnait son amusant Michel Boudichon (photo). Dire qu’il avait été refusé deux fois au Conservatoire de Québec...

Amis de longue date

Photo d'archives

Il y a quinze ans, réunis à Rock Détente (Rouge FM), André animait l’émission Tout le monde debout, et Jean-Michel, La Vraie Vie. Ils s’étaient connus aux Midis fous de CKOI dans les années 90. André, à l’époque membre des populaires Bleu Poudre, avait accueilli Jean-

Michel qui faisait ses premiers pas à la radio. Les deux copains se retrouvent sur scène cet été, 30 ans plus tard.

Formation acteur

Photo d'archives

On oublie trop souvent l’acteur derrière l’animateur. André a remporté plusieurs prix Gémeau et Métrostar pour son travail d’animateur, sans pour autant délaisser le jeu qui le passionne. En 2003, il interprétait le rôle de Paul aux côtés de Pierre Gendron et Sylvain Marcel dans la série Hommes en quarantaine (photo). On l’a aussi vu dans plusieurs films et séries notamment dans 30 Vies et Bon Cop, Bad Cop.