Profiter du moment présent

Dans son nouveau roman, l’auteure française Aurélie Valognes se penche sur la vieillesse, la maladie et le bonheur d’avoir des petits-enfants.

Arthur ne parle presque jamais à sa fille Nina. Même encore aujourd’hui, elle lui en veut terriblement de ne pas avoir été assez présent lorsqu’elle était enfant. C’est qu’avant de ne plus être qu’un vieux monsieur à la retraite, Arthur a été comédien. Et célèbre, avec ça. Ce qui veut dire que longtemps, il a passé le plus clair de son temps à répéter ou à tourner loin des siens.

Voyant la saison des vacances approcher à grands pas, Nina va cependant se décider à accepter l’offre de son vieux père, qui se propose de garder Louis, son petit-fils de huit ans, pendant tout l’été. Car Arthur le sait, ce sera sans doute le dernier été où il en aura la force et les capacités.

Quelques mois de bonheur

Dès les premières pages, on comprendra en effet qu’Arthur, jadis capable de déclamer par cœur quantité de longues tirades, a maintenant de sérieux problèmes de mémoire. Un récent bilan neurologique a d’ailleurs confirmé ses pires craintes, mais pas question d’en toucher un mot à Nina. Il tient trop à avoir Louis à ses côtés durant ces quelques petites semaines d’été.

De fait, l’enfant lui fera vite le plus grand bien. Et inversement, puisqu’Arthur ne demandera pas mieux que de montrer et de faire découvrir à son petit-fils toutes sortes de choses. Au fil des jours, ils développeront ainsi une belle complicité qui, avec un peu de chance, saura résister aux assauts du temps, de l’âge et de la maladie.

L’histoire est un peu triste, c’est vrai, mais joliment racontée. Puis comme elle se déroule au bord de la mer, elle nous fait aussi un peu voyager...

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Intuitio

Photo courtoisie

Les premiers romans de l’écrivain français Laurent Gounelle donnaient surtout dans le développement personnel et la philosophie. Flirtant maintenant avec le thriller, il nous invite à côtoyer Timothy Fisher, un jeune auteur de polars New-Yorkais qui recevra bientôt la visite du FBI : son intuition pourrait en effet servir dans le cadre d’une enquête très spéciale. Comme toujours avec les livres de Laurent Gounelle, on apprend beaucoup.

Conversations entre amis

Photo courtoisie

En 2017, ce premier roman a eu l’effet d’un raz-de-marée en Grande-Bretagne. Parce qu’il est divertissant et parce qu’il parle d’une génération qui a du mal à gagner sa place au soleil.

Dans un Dublin encore marqué par la crise, on suivra ainsi les tribulations des jeunes Frances et Bobbi qui, à la suite d’une soirée poétique, feront la connaissance d’un couple marié prêt à converser longuement avec elles... et plus si affinités.

Laissez-vous guider sur les pas de Napoléon

Photo courtoisie

Pour souligner le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, un livre grand format qui retrace tout le parcours de cet homme d’État : sa rencontre avec la Martiniquaise Joséphine de Beauharnais, la campagne d’Italie, son expédition en Égypte, comment il est devenu empereur, la victoire d’Austerlitz, etc. Les illustrations sont nombreuses et les explications, simples et claires, sont vraiment à la portée de tous.

Salades gourmandes et healthy

Photo courtoisie

Pour manger frais et manger santé durant tout l’été, rien de tel que les salades. Ce livre, qui propose une centaine de recettes, nous permet ainsi de varier facilement les plaisirs. Salade thaïe aux légumes, salade trévise aux champignons ou salade de poulet à la grecque un jour ; salade d’agneau à la sauce chimichurri, salade satay en verrines ou salade de lentilles, tomates cerises et asperges le lendemain !

Frissons garantis

Photo courtoisie

La chasse

Prêt pour le décollage ? Alors c’est parti, direction l’Australie. Un pays que Simon a l’intention de découvrir façon Jack Kerouac, en roulant sans trop se presser à travers ses étendues infinies brûlées par le soleil. Sauf qu’au bout de quelques jours, Simon finira par trouver le temps long et oui, il ne serait pas contre l’idée d’avoir un peu de compagnie. Lorsqu’une fille plutôt jolie rencontrée dans un bar de Cotham lui demandera si elle peut tailler la route avec lui, il s’empressera donc d’accepter. Et tant pis si dans le petit sac à dos de la dame il semble y avoir plusieurs liasses de billets.

À ses trousses

À des centaines de kilomètres de là, Frank tient une station-service décatie située au bord d’un tronçon d’autoroute. Les villes les plus proches se trouvant à plusieurs heures de route, on peut dire que Frank vit vraiment dans un trou paumé. Mais pour une fois, il n’est pas seul : durant une courte période, on lui a en effet confié la garde d’Allie, sa petite-fille de 14 ans.

Pour eux, les ennuis commenceront donc quand une jeune femme blessée à la jambe parviendra à atteindre leur station-service. Car peu après, des gars de la campagne armés jusqu’aux dents débarqueront avec la ferme intention de la retrouver.

Un vrai page turner à mi-chemin entre Délivrance et Kill Bill, les katanas en moins !