Qui raflera des nominations?

À l’approche du dévoilement des nominations aux 36es prix Gémeaux, quelles sont les séries – et performances d’acteurs et d’actrices – qui risquent d’être retenues par l’Académie ? Voici nos prédictions en fiction, un genre qu’on a consommé en grande quantité en temps de pandémie.

Meilleure série dramatique

On voit mal comment une minisérie bouleversante comme Bête noire, offerte sur Séries Plus au printemps, pourrait échapper aux grands honneurs. La production de haut calibre, qui dépeint le cauchemar des proches d’un adolescent de 16 ans qui commet une tuerie dans son école secondaire, devrait également permettre à Isabelle Blais et Stéphane Gagnon d’obtenir des mentions individuelles en interprétation.

Photo courtoisie

L’Académie voudra aussi saluer le chant du cygne de deux séries marquantes des dernières années : Les pays d’en haut et Faits divers. Diffusées sur ICI Télé cet hiver, leurs saisons ultimes ont satisfait nos attentes pourtant élevées.

Pour combler les deux places vacantes, Portrait-robot (Club illico) et Je voudrais qu’on m’efface (ICI Tou.tv Extra) apparaissent comme des choix logiques.

Vous peinez à comprendre pourquoi on n’a pas parlé d’Après avec Karine Vanasse, qu’ICI Tou.tv Extra offre en primeur depuis quelques semaines ? Le drame du réalisateur Louis Choquette devra patienter à 2022 pour décrocher des nominations, puisque la période d’admissibilité aux 36es Gémeaux s’étalait du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Même chose pour Sortez-moi de moi, cette série avec Vincent Leclerc, Sophie Lorain et Pascale Bussières, que Crave relaie depuis mai.

Photo courtoisie

Meilleure série dramatique annuelle

Après avoir aidé 1 800 000 téléspectateurs à digérer le couvre-feu, District 31 mérite encore une fois une mention. Et encore une fois cette année, le drame policier de Luc Dionne se retrouvera du côté des séries dramatiques annuelles puisqu’il aurait gagné par défaut du côté des quotidiennes, Clash ayant été soumis en jeunesse. En interprétation, on souhaite une nomination – et éventuellement une victoire – à Brigitte Paquette, qu’on a adoré détester en Mélissa Corbeil. Quel personnage payant !

Après avoir été finaliste du côté des séries dramatiques l’an dernier, Alerte Amber pourrait poursuivre sa séquence victorieuse du côté des annuelles avec Alertes, son spin-off articulé autour des membres de l’Escouade spéciale pour personnes disparues. Mais est-ce qu’une demi-saison suffira pour convaincre l’Académie ? Rien n’est moins sûr. Voilà pourquoi on croit que Toute la vie, dont l’auditoire a augmenté de manière significative cette saison, 5e rang, Une autre histoire et L’Échappée, qui revenait avec une distribution métamorphosée, compléteront la catégorie.

Photo courtoisie

Meilleure comédie

Dans cette catégorie, deux titres sont assurés de dominer : Les beaux malaises 2.0 et M’entends-tu ?.

Le premier a effectué un retour triomphal cet hiver à TVA. Après une pause de quelques années, la série de Martin Matte est revenue au sommet. C’était aussi drôle et touchant qu’avant. Côté interprétation, Matte et Julie Le Breton récolteront assurément des nominations, tout comme Patrice Robitaille, qui s’est illustré dans une délicate intrigue de violence conjugale, un sujet tristement d’actualité cette année.

M’entends-tu ? se taillera également une place au soleil. Plusieurs téléspectateurs n’ont pas encore terminé de pleurer sa finale, le mois dernier. Souhaitons également que l’Académie reconnaisse le talent de comédienne de Pascale Renaud-Hébert, qui campait l’unique Karine, tout comme celui de Florence Longpré, Mélissa Bédard et Ève Landry.

Photo courtoisie

Les planètes semblent aussi alignées pour Discussions avec mes parents, qui continue d’élargir son public.

Deux nouveaux venus devraient compléter le groupe de cinq finalistes : Les mecs et L’œil du cyclone, avec l’excellente Christine Beaulieu, qui crève l’écran en mère monoparentale qui tente de survivre au tourbillon du quotidien.

À moins d’une surprise, La Maison-Bleue, Contre-offre et Escouade 99 mordront la poussière. (Et pour ceux qui veulent savoir pourquoi on n’a pas parlé d’Entre deux draps, c’est parce que KOTV l’a soumise sous l’onglet Meilleure série humoristique.)

► Les nominations aux 36es prix Gémeaux seront annoncées le mardi 6 juillet.