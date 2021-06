Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 27 juin:

«C’est meilleur sur 2 roues»

Pour certains, rien ne vaut la sensation de parcourir les routes assis sur une moto. C’est le cas de Stéphane Pinsonnault, qui propose de partir à la découverte de la grande région des Bois-Francs regorgeant d’attraits divers. Des aventures agrémentées de belles rencontres.

Dimanche, 11 h, MAtv.

«Liens rompus»

Rediffusion de cette émission où Étienne Boulay s’est donné une noble mission: réunir les gens qui se sont éloignés les uns des autres. Le temps de ce premier épisode, il souhaite rebâtir un pont entre Stéphane et Stéphanie, d’anciens conjoints dont la séparation a laissé des marques.

Dimanche, 15 h 30, MOI ET CIE.

«Le championnat de pâtisserie junior»

Ils ne sont plus que quatre enfants talentueux dans la compétition. Une place pour la finale est donc à leur portée. Cependant, ils doivent s’inspirer de la gastronomie moléculaire pour créer un dessert qui plaira à Duff et Valérie, tout en leur permettant d’accéder à l’ultime épreuve.

Dimanche, 18 h, Zeste.

«Jack Reacher»

Tom Cruise prend les choses en main dans ce film d’action où les apparences peuvent être trompeuses. Pendant qu’il enquête sur la mort de cinq personnes abattues par un tireur qu’il croit être un soldat, un ancien policier militaire réalise que les vrais coupables courent toujours et qu’ils sont dangereux.

Dimanche, 19 h 30, TVA.

«Opération Aïe!»

Le corps humain regorge de ressources et de grands pouvoirs. Les docteurs Chris et Xand se plaisent à démontrer ses capacités en réalisant des expériences qui sortent de l’ordinaire. Avec eux, approfondir ses connaissances en santé et en biologie est à la fois surprenant et divertissant.

Dimanche, 20 h, TFO.

«1res fois»

Véronique Cloutier et son équipe font vivre des montagnes russes à leurs invités. Patrick Lagacé et Catherine Trudeau peuvent en témoigner. Le premier assiste aux débuts de son fils en tant que chroniqueur et revisite son passé de mannequin, alors que la deuxième est surprise directement de Hollywood et d’Italie.

Dimanche, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«La chute de Sparte»

Ce drame québécois s’articule autour de Steeve Simard (Lévi Doré), un élève du secondaire qui passe son temps dans les livres. Un jour, contre toute attente, il réussit un exploit sportif qui éveille l’intérêt de la belle de l’école. Par contre, il se fait également un ennemi.

Dimanche, 22 h 27, ICI ARTV.