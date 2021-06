Sortir victorieux

Il y a des victoires plus significatives que d’autres. Après avoir déjoué la mort à plus d’une reprise au cours de l’hiver, je suis rentré enfin chez moi vendredi après cinq mois et demi d’hospitalisation.

Si, la veille, le CH avait joui de la liesse de la foule, j’ai, de mon côté, eu droit à la haie d’honneur et aux applaudissements du personnel de l’unité de transplantation quand j’ai quitté l’hôpital.

En arrivant à la maison, j’ai aussi vécu un accueil triomphal de la famille et d’un bon nombre d’amis qui se massaient dans la rue en criant comme si je leur ramenais la coupe Stanley.

En plus, j’ai reçu une montagne de messages d’amis d’ici, d’Afrique et d’Europe, pour couronner le tout.

Mourir aurait été trahir ces partisans inconditionnels des derniers mois.

L’essentiel

C’est Dale Carnegie, dans son livre Comment se faire des amis, qui affirmait que les deux principales raisons de vivre des humains étaient d’aimer et d’être aimé.

Le CH était compté pour mort avant même que les séries ne débutent et plusieurs étaient prêts à les enterrer lorsque Toronto menait 3 à 1. Pourtant, en étant transportés par les partisans et en ne voulant pas les décevoir, les joueurs ont donné leur 110 % pour atteindre le carré d’as et la finale.

La déclaration de Yogi Berra, « ce n’est pas fini, tant que ce n’est pas fini », prend encore plus de sens en considérant ces moments où la partie semble perdue. Il faut surtout retenir qu’il ne faut jamais abandonner.

Les pronostics pour ma survie étaient plutôt mauvais alors que la fibrose pulmonaire progressait à vitesse exponentielle et que les complications se multipliaient après la greffe des poumons.

Bizarrement, la fierté du personnel de l’unité de transplantation du CHUM de me voir quitter l’hôpital en vie ainsi que le soulagement de la famille et des amis venus m’accueillir dans la rue m’ont fait réaliser que j’aurais pu mourir.

Je comprends mieux les félicitations et les remerciements de mon bon docteur lorsqu’il m’a donné congé, soulagé que je n’aie jamais abandonné malgré toutes les épreuves.

Les amours de ma vie

Je ne crois pas vraiment aux miracles, toutefois, j’ai la conviction que l’amour reçu tout au long de cette périlleuse aventure dans laquelle je menais le combat de ma vie explique ma survie.

L’adulation de ses fans a dû avoir le même effet sur le CH pour qu’il se rende jusqu’à la finale.

Sans minimiser l’impact des amis et du personnel du CHUM, mon épouse Pauline et nos enfants, Olivier, Marie-Hélène et Claudia, s’avéraient ma principale raison d’être en vie. Je ne pouvais pas les abandonner en réalisant la peine que je leur ferais.

Le CH a encore quatre matchs à remporter pour se mériter la coupe Stanley. Je leur souhaite de pouvoir tenir jusqu’au bout et de revenir victorieux.

Quant à moi, la coupe est déjà rendue chez nous !