Visages de notre histoire: Portrait de Jean-Pierre Perreault

Un artiste visionnaire

Photo Avec l’aimable autorisation de la fondation Jean-Pierre Perreault

Qui a dit que la danse, ce n’était pas pour les hommes ? Ce n’est certes pas Jean-Pierre Perreault qui sera d’accord... Pionnier et grande figure de la danse contemporaine montréalaise, Perreault reste, presque 20 ans après son décès, un créateur d’avant-garde. Né à Montréal en 1947, Perreault se destine d’abord aux arts visuels avant de rencontrer la danse, fin des années 1960, aux côtés de Jeanne Renaud dans le groupe de la Place Royale. Son intérêt pour l’art visuel ne se démentira pas dans ses futures mises en scène, toujours visuellement très recherchées. Quant à sa formation de danseur, elle le mène à développer une profonde connaissance de l’architecture, des arts traditionnels, de l’influence du costume et du pouvoir de la société sur les individus. La danse étant un langage non verbal, il résulte de l’addition de ces symboles une griffe artistique caractérisée par des scénographies très structurées et des chorégraphies où le groupe de danseurs donne tout son poids à la pièce.

RÉALISATIONS

Des classiques contemporains

Photo avec l’aimable autorisation de la fondation Jean-Pierre Perreault

Perreault œuvre un temps à Vancouver et à Londres puis rentre définitivement à Montréal au début des années 1980. Il crée, peu de temps après, sa compagnie, la Fondation Jean-Pierre Perreault. Les œuvres qui seront produites à cette époque témoignent de l’aboutissement de sa vision. C’est l’époque du chef-d’œuvre Joe, dont la mise en scène, à la fois imposante dans sa structure et minimaliste dans le costume et la musique, reste à ce jour typique de la « signature » Perreault. L’éclairage, des blocs de lumière bleue et rouge, plombe les danseurs, des étudiants en danse, costumés de bottes militaires, chapeaux melon et imperméables, dans des mouvements de groupe où une masse humaine semble se débattre contre des éléments surpuissants. Plusieurs pièces de cette époque, dont Joe, mais aussi Stella, ou Nuit font le succès de la troupe. Perreault fait partie d’une importante génération de danseurs (avec Louise Lecavalier, Marie Chouinard ou Gilles Maheu, notamment) qui font rayonner Montréal sur la scène internationale de la danse contemporaine.

HÉRITAGE

IMPACT(S) ACTUEL(S)

Cultiver l’innovation

Photo avec l’aimable autorisation des Archives de Montréal

L’empreinte très forte des œuvres de Perreault ont marqué le développement de la danse contemporaine et des arts de la scène au Québec. Les collections de dessins réalisés par Perreault pour préparer ses chorégraphies sont aujourd’hui en grande partie conservées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En 1993, la fondation acquiert une ancienne église anglicane coin Sherbrooke et de Lorimier, la Saint-Thomas. Avec la vision de l’architecte Pierre Thibault, elle est transformée en centre de création, l’Espace chorégraphique, pour la compagnie et pour d’autres groupes de création en incubation. C’est un bel exemple de reconversion d’un patrimoine bâti, utile ici à la formation et au développement d’une nouvelle génération de danseurs et de chorégraphes. Lauréat de plusieurs prix des arts de la scène et du Conseil des arts, Perreault continue de rayonner à travers ses œuvres d’avant-garde dont certaines ont été présentées sur scène jusqu’au tournant des années 2000.