Vivre avec un problème de bipolarité

Je suis un homme âgé qui a vécu une enfance difficile dans un milieu difficile. Ce n’est qu’à l’âge de 45 ans, après bien des turbulences, que j’ai enfin reçu un diagnostic de bipolarité, et que j’ai enfin compris la source du mal qui me faisait connaître l’enfer de la dépression après des mois d’euphorie.

Ma remontée vers une vie à peu près normale fut lente et laborieuse, car mes rechutes furent fréquentes. Mon ex-femme refusait de reprendre la vie commune avec moi, et mes enfants, qui me reprochaient les hauts et les bas survenus dans leur enfance à cause de ma maladie, m’en ont voulu longtemps.

Rendu à 80 ans je suis stable, et à la limite, heureux. J’ai renoué avec les miens et je mène la vie d’un grand-père normal. Je me suis longtemps demandé et je me demande encore comment il se fait qu’on ne fasse pas ici la promotion de gens célèbres atteints par la même maladie que moi afin de donner des exemples aux plus jeunes et leur faciliter la traversée des crises, comme on le fait en Europe avec le peintre Vincent Van Gogh. C’est en cessant d’accoler l’absence de réussite à cette maladie qu’on va la rendre compréhensible et acceptable aux jeunes.

Anonyme

Je pense que vous en avez raté un bout, car il y a chez nous des personnalités qui ont défendu cette noble cause. Le producteur Guy Latraverse, qui a reçu un diagnostic de trouble bipolaire dans la quarantaine, a fondé un organisme qui s’appelle aujourd’hui Relief, qui vient en aide aux personnes atteintes. Pierre

Péladeau, l’homme d’affaires fondateur du Journal que vous lisez, était aussi bipolaire et le disait publiquement.

Sans parler de Michel Mpambara et Étienne Boulay, des artistes qui s’impliquent dans « Bell cause pour la cause » pour justement aider les gens ayant des problèmes de santé mentale. De plus en plus de personnalités osent se dévoiler publiquement, et c’est heureux.