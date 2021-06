Bris de service prolongé à l’urgence de l’hôpital de Gatineau, faute de personnel

La fermeture de l’urgence de l’hôpital de Gatineau sera finalement prolongée deux jours de plus, jusqu’à mercredi, faute d’avoir suffisamment de personnel pour rouvrir le service à la population.

«Un délai de 48 heures supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir rouvrir de façon sécuritaire ce service à la population. Ainsi, la clientèle ambulatoire et celle qui arrive via le transport ambulancier continuera d’être dirigée vers l’urgence de l’Hôpital de Hull ou de Papineau», a annoncé le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais lundi.

L’organisation doit donner plus de détails sur la situation actuelle lors d’un point de presse prévu en après-midi.

Le CISSS avait été contraint, la semaine dernière, d’annoncer la fermeture de l’urgence pendant la fin de semaine, et ce, jusqu’à lundi après-midi, en raison du manque d’une vingtaine d’infirmières pour assurer le fonctionnement de l’urgence.

La fermeture de l’urgence de l’hôpital, le plus important de la région, a compliqué la logistique hospitalière en Outaouais, les patients étant envoyés dans les deux autres hôpitaux de Gatineau, bien plus petits et déjà débordés samedi matin au moment de l’annonce de la fermeture.