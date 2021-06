COVID-19: la vie normale en Floride

TAMPA | Le collègue Antoine Lacroix avait fait ce constat en débarquant à Las Vegas : chez nos voisins du Sud, la vie a repris son cours comme si la COVID-19 n’était plus qu’un mauvais souvenir. La réalité est la même en Floride.

Pourtant, selon les chiffres du New York Times, 2,32 millions de cas de COVID ont été répertoriés en Floride depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès reliés au virus s’élève à 37 772.

Dans le comté d’Hillsborough, là où se trouve la ville de Tampa, on a dénombré 145 000 cas depuis le début de la crise sanitaire, dont 1832 décès. Sur une population de 1,472 million d’habitants, près de 10 % de citoyens ont donc été infectés.

Néanmoins, les masques ont pris le bord, les rassemblements sont illimités et les restaurants sont bondés. D’ailleurs, bonne chance pour réserver une table à quelques heures d’avis dans un restaurant du coin. Et avec la fête nationale des Américains, prévue pour le week-end prochain, l’achalandage sera encore plus marqué.

En avance pour l’instant

Ce qu’il y a de fascinant, ce sont ces enseignes à l’entrée de plusieurs établissements qui spécifient que le port du masque est requis à moins d’être complètement vacciné.

À la lumière du nombre de personnes aperçues avec un couvre-visage — c’est-à-dire aucune, à l’exception des employés des hôtels et des restaurants —, il faut croire qu’on a été chanceux de tomber sur un coin de la Floride où tout le monde avait obtenu sa deuxième dose.

D’après les statistiques du département de la Santé de la Floride, 9,65 millions d’habitants de cet État sont complètement inoculés, soit près de 44,9 % de la population. Pour l’instant, cet État du sud est en avance sur le Québec puisque chez nous, environ une personne sur quatre a reçu ses deux doses.

À l’occasion de la finale de la Coupe Stanley, les autorités floridiennes ont accepté de permettre à 16 300 partisans de franchir les tourniquets du Amalie Arena, à Tampa. C’est une augmentation de 1500 par rapport à ce qui était permis lors de la demi-finale face aux Islanders de New York. L’amphithéâtre, qui peut accueillir environ 19 000 spectateurs, était donc rempli à 86 %, lundi.

Du côté du Centre Bell, le Canadien devra se contenter de 3500 spectateurs. À moins qu’il parvienne à convaincre la Santé publique d’assouplir ses restrictions.

