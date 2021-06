De la crème glacée aux petits fruits de la ferme

Deux jeunes de Laval viennent de lancer une crèmerie artisanale installée dans un camion, où ils offrent slush, gelato et crème glacée préparés avec des fruits fraichement cueillis de la ferme familiale.

Cinquième génération d'une famille d'agriculteurs, les cousins Matis et Roxanne Marineau, âgés respectivement de 18 et 20 ans, sont tombés dans la marmite de l'entrepreneuriat très jeunes en s'impliquant sur la ferme du quartier Fabreville actuellement gérée par leurs pères, Louis et Martin.

Cet été, les deux jeunes souhaitaient créer leur propre projet. Ils se sont donc lancés dans les desserts glacés, en créant la Crèmerie artisanale Marineau.

«On a eu l'idée en décembre, et quelques jours plus tard, le food truck était acheté», raconte Matis.

Les jeunes entrepreneurs ont eu l'hiver pour se préparer. «Plusieurs personnes nous ont conseillés, dont un spécialiste du gelato italien qui nous a appris à le fabriquer. Tout le monde était tellement gentil et généreux», s'enthousiasme pour sa part Roxanne.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

Le camion, puis les machines à crème glacée importées d'Italie ont été achetés avec leurs propres économies et quelques emprunts. Ensuite, il a fallu développer les produits, pour lesquels ils ont sélectionné les meilleurs ingrédients, du lait et de la crème du Québec et de la vanille importée de Tahiti.

L'idée était de créer des desserts glacés à partir des fruits cultivés dans les champs de la Ferme Marineau, fraichement cueillis, explique Roxanne. «On commence avec les fraises, et ensuite ça sera les framboises, les bleuets, les camerises. On ira selon les fruits du moment.»

Sortis tout droit de leur imagination, les desserts glacés sont originaux et colorés, comme leur camion, qui accueille les clients dans le stationnement de la ferme depuis début juin.

«C'est plein de petits détails, comme les petites billes au chocolat croustillantes qui ajoutent de la texture, ou les bonbons aux fraises surettes qui ajoutent du goût. On est très contents», dit Roxanne.

Matis et Roxanne se retrouvent à la tête d'une équipe d'une douzaine d'employés qui se relaient à la crèmerie, 7 jours sur 7, de midi à 21 h. «J'étais déjà habitué de superviser des équipes de travailleurs aux champs, j'ai grandi dans ça», relativise Matis.

L'été passera vite, mais les deux jeunes ont prévu un deuxième volet à leur projet. Ils ont acheté des semences de citrouilles et aménagé un champ pour l'autocueillette, ajoute le jeune entrepreneur.

«Le menu reste à définir, mais on prévoit remplacer la crème glacée par des boissons chaudes, comme des infusions aux fruits qu'on a développées en partenariat avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). Les clients pourront déguster ça dans notre lounge, construit en ballots de paille», annonce Matis.