Départ d’une ex-ministre de l’Environnement marquante

L’ex-ministre de l’Environnement Catherine McKenna a officialisé son départ de la vie politique lundi matin. Plutôt que de se représenter aux prochaines élections, celle-ci a fait le choix des deux choses les plus importantes à ses yeux : «mes enfants et le changement climatique».

«Ça n’a pas été facile, mais c’est la bonne décision pour moi et pour ma famille, et je la prends au bon moment», a-t-elle dit aux journalistes, réunis à l’extérieur dans la circonscription d’Ottawa-Centre, qu’elle représente depuis les six dernières années.

Ministre de l’Environnement et du changement climatique dès le retour des libéraux au pouvoir en 2015, Mme McKenna a piloté des dossiers d’importance capitale pour le gouvernement fédéral, notamment l’instauration de la taxe sur le carbone, dans un contexte de transition avec le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

«Quelques heures après ma nomination à titre de première ministre de l’Environnement et du changement climatique, je dirigeais une équipe qui travaillait jour et nuit à la préparation de l’Accord de Paris. Nous nous sommes ensuite battus bec et ongles pour le protéger contre Donald Trump, et nous nous sommes battus encore plus fort et plus longtemps pour nous montrer à la hauteur de nos engagements ici même au Canada», a-t-elle lancé.

Transmuée en ministre de l’Infrastructure et des collectivités depuis les élections de 2019, une de ses dernières grandes annonces en tant que ministre a été la mise sur pied de la Stratégie nationale de transport actif, un plan de 400 millions $ sur cinq ans pour le développement de sentiers pédestres, les pistes cyclables, les pistes à usages multiples et les trottoirs élargis à travers le pays.

C’est donc sans surprise que la ministre est arrivée en vélo au point de presse. «Parmi toutes les conversations sur le changement climatique que j’ai eues dans toutes les salles luxueuses dans lesquelles je me suis retrouvée, la salle de classe la plus instructive de toutes a été le monde naturel», a dit Mme McKenna.

En point de presse au même moment pour une autre annonce, le ministre du Patrimoine Steven Guilbeault, lui-même un écologiste de la première heure, a eu de bons mots pour sa collègue.

«En tant qu’environnementaliste et militant pour le climat de longue date, je veux personnellement remercier Catherine pour tout ce qu’elle a fait. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de me lancer dans la course en 2019 [...]. Nous lui sommes redevables pour tout ce que le Canada fait sur la question des changements climatiques», a-t-il déclaré.

Mais le passage en politique de Catherine McKenna a aussi été remarqué en raison du vitriol qui était constamment lancé en sa direction sur les réseaux sociaux, notamment en raison de sa position sur le changement climatique. Traitée à répétition de «climate barbie», elle a reçu son lot d’insultes sexistes et a même dû bénéficier d’une protection spéciale.

Malgré cela, elle a encouragé les «petites filles» à ne pas craindre de faire le saut en politique.

«Une chose est déjà certaine : ce prochain chapitre sera centré à cent pour cent sur le changement climatique. Je suis fière de ce que nous avons accompli ici au Canada, mais il reste tellement à faire. Je me ferai un plaisir de mettre la main à la tâche comme maman, comme simple citoyenne et comme Canadienne», a-t-elle conclu.