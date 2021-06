Des CPG boursiers, un mirage?

Un lecteur m’écrit qu’un de ses proches investit depuis quelques années dans des certificats de dépôt garantis (CPG) et que celui-ci est satisfait des « excellents » rendements obtenus.

On parle ici de CPG boursiers, plus précisément de certificats liés aux banques canadiennes.

« Par contre, mon conseiller financier, sans m’expliquer pourquoi, me dit que ce n’est pas un bon placement ! Je pense qu’il ne se fait pas d’argent avec ça », raconte le lecteur, non sans un petit sous-entendu.

Je donne raison au conseiller.

Des sacs à surprises

Les CPG liés au marché reposent sur une promesse alléchante : la possibilité de connaître des rendements accrus sans risquer de perdre son capital.

Voyons ça plutôt comme un CPG à rendement variable. Ce dernier oscillera dans une fourchette assez restreinte, entre 0 et 5 % (je suis généreux), le porteur ne le connaîtra qu’à l’échéance, après plusieurs années. Les performances du produit dépendent d’un panier de titres boursiers prédéterminé, en ce qui nous concerne ici, les banques canadiennes.

Ce type de CPG est d’autant plus séduisant que les rendements offerts sur les certificats de placement ordinaires ne protègent pas de l’inflation. Ils atteignent tout juste 2 % par année pour les plus généreux avec une échéance de cinq ans.

Je ne suis pas friand des CPG conventionnels, mais ils ont la qualité d’être simples et de répondre clairement aux besoins d’une clientèle avec une forte aversion aux risques.

Il faut lire le prospectus d’un CPG boursier pour réaliser comment on tombe soudainement dans une catégorie de produits plus complexes. La formule de calcul de rendement peut être compliquée, des conditions et des exceptions parsèment les contrats, et durant la période de cinq à sept ans que ça dure, il peut s’en passer des choses.

Un exemple

Je ne sais sur quel certificat l’ami du lecteur a jeté son dévolu, mais pour vous donner une idée, penchons-nous sur « CPG FLEX Banques canadiennes », un CPG boursier de la Banque Nationale avec échéance de sept ans.

Lorsqu’il achète un tel produit, l’épargnant a les mains liées jusqu’au terme du contrat. Seule la banque émettrice peut le racheter avant la fin, et ce au prix d’une partie du capital investi.

Les rendements sont calculés en fonction de l’évolution en Bourse des actions des grandes banques canadiennes, ce qui exclut le dividende, leur principal attrait. Le dividende moyen des banques de référence s’élève à 3,74 % par année.

Le rendement du CPG n’est pas garanti et est plafonné à 35 % sur la durée du contrat, soit 4,38 % par année. Les institutions financières pourraient augmenter leurs dividendes et voir le titre doubler, le CPG ne pourrait jamais donner davantage. Si la valeur des actions végète, l’épargnant ne touchera pas grand-chose, sans possibilité de sortir de là pour placer son argent ailleurs.

Si l’action des banques devait planter, le capital serait toutefois protégé, mais l’épargnant regretterait les intérêts du CPG ordinaire. Sept ans à 0 %, c’est long.

Investir dans les titres des banques

Quelqu’un qui investirait directement dans les titres des sociétés bancaires toucherait facilement les dividendes qui bénéficient d’un traitement fiscal plus avantageux que les intérêts offerts par les CPG. En contrepartie, on doit vivre avec la fluctuation des actions, mais on parle des institutions canadiennes très solides.

Si l’ami de notre lecteur avait acheté le titre de la Banque Nationale plutôt qu’un CPG lié aux banques canadiennes, il aurait obtenu un rendement de plus de 18,94 % par année, incluant le dividende, depuis 2016.

S’il trouve « excellents » les rendements de ses CPG, il aurait vite été à court de superlatifs pour parler des gains obtenus sur ses investissements directs dans les banques.