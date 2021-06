«Des dames de cœur» : Andrée Boucher, toujours volubile

Andrée Boucher a encore la jasette facile. Heureuse de revivre la belle époque des «Dames de cœur», qu’on revoit présentement à ICI ARTV, contente de pouvoir recommencer à donner des conférences après la pause pandémique, impatiente de profiter de l’été et déjà réhabituée au gym trois fois par semaine entre deux séances de bicyclette ou de natation, la dame de 82 ans nous nous donne généreusement de ses nouvelles.

«Des dames de cœur», le jeudi et vendredi, à 17 h et 18 h, à ICI ARTV. Pour en savoir plus sur les conférences d’Andrée Boucher, on consulte le www.orizon.ca

Madame Boucher, êtes-vous heureuse de voir «Des dames de cœur» repasser à la télévision?

«Ah oui! Ça faisait longtemps que je l’espérais. Beaucoup de jeunes femmes me le demandaient, même 30 ans plus tard. C’est un rôle important, dans le sens où j’ai été un instrument de Madame (Lise) Payette, qui avait essayé de faire passer une loi contre la violence conjugale quand elle était ministre, et à qui ses collègues avaient répondu que ça n’existait pas. Je vous jure que c’est vrai. Elle a donc ruminé son affaire et décidé d’en parler dans "Des dames de cœur". Personne ne peut imaginer ce que ç’a changé. Malheureusement, il y a encore de la violence conjugale, mais à l’époque, les lignes téléphoniques se sont ouvertes. Je me promenais avec une liste de maisons d’hébergement dans mon sac à main. Et, 30 ans plus tard, on en est au même point...13 féminicides cette année; on s’entend que ce n’est pas réglé! Les comédiens sont là pour distraire et émouvoir, mais c’est rare qu’on puisse un être un instrument de changement social, ou du moins de révélation. Ce rôle a été un beau cadeau; j’ai gagné beaucoup de trophées grâce à lui (dont quatre MétroStar, NDLR).»

À l’époque, aviez-vous tissé des liens étroits avec vos camarades de jeu dans la série?

«J’étais près de Louise Rémy, avec qui j’avais beaucoup de scènes, mais on ne se voyait pas en dehors des plateaux. Michelle (Rossignol) et Luce (Guilbeault), pas du tout. On s’est quand même rencontrées dans la cinquantaine; notre vie était faite. J’aimais beaucoup (Pierre) Curzi. Michel Dumont n’était pas quelqu’un qu’on approchait facilement, il était assez sauvage, sans que ça soit négatif. Gilbert Sicotte était très occupé.»

Vous parle-t-on encore de la parodie des «Dames de cœur» de Rock et Belles Oreilles (RBO)? L’aviez-vous trouvée comique, à l’époque?

«Je l’avais trouvée tellement drôle! Guy A (Lepage) me ressemblait plus que moi-même (rires). C’était vraiment étonnant! J’avais fait un commercial de Dunkin Donuts avec lui. J’étais admirative, je capotais! RBO, je leur fournissais parfois des textes pour leur donner de l’avance. Encore aujourd’hui, le monde me demande: "Prendrais-tu un p’tit café?" C’est resté ancré dans la culture populaire. C’est génial. L’autodérision, c’est ce que j’aime le plus chez les gens. Être capable de rire de soi. Au Québec, on n’est pas forts là-dessus. On a beaucoup d’humour pour ce qui est de rire des autres, mais rire de nous, c’est long!»

Il y a déjà un moment qu’on ne vous a pas vu dans un rôle à la télévision. Est-ce un choix de votre part?

«C’est parce que je boite. Je ne suis pas intègre physiquement. C’est un métier où notre corps est comme un bistouri pour un médecin. Les gens qui ne vont pas bien, on a l’impression qu’ils portent malheur. Pourtant, je suis très "hop la vie"! J’ai beaucoup douté après "Des dames de cœur". Je me demandais, si j’avais du talent, pourquoi je n’en aurais plus en chaise roulante ou en béquilles. S’il y avait des rôles pour des arrière-grand-mères en béquilles ou en chaise roulante, j’irais jouer! Je suis en forme, je ne suis pas malade! Et j’ai une mémoire d’éléphant, en plus. Si un texte est bien écrit, je le lis trois fois, et je le sais par cœur. C’était très pratique dans mon métier.»

Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision maintenant?

«Je regarde beaucoup TV5 et ses grands reportages. J’écoute "District 31", comme tout le monde. J’ai résisté, puis, un soir où j’étais seule, j’ai zappé, je suis tombée là-dessus et j’ai été scotchée à ma chaise! Depuis, je le regarde tous les soirs. J’aimais beaucoup les textes et les comédiens de "Lâcher prise". Je viens de finir "The Crown". J’aime bien "Bonsoir Bonsoir". Cette année, je ne l’ai pas raté. Moi, j’aime quand on m’apporte quelque chose de différent. J’en ai tellement fait, tellement vu, qu’il faut qu’on m’étonne.»

Aujourd’hui, vous donnez une conférence, intitulée «Être maître de son destin»...

«Les conférences, c’est ce qui m’a sauvée. Quand on m’a dit que je ne remarcherais jamais normalement, et en sachant qu’il n’y aurait jamais de rôles pour les boiteuses... C’est un métier qui est une drogue dure, pour lequel il n’existe pas de méthadone! Alors, les conférences m’ont sauvée. Je parle pendant une heure quinze environ, puis il y a des micros dans la salle, pour que les gens posent leur question. Les gens ont besoin de parler, parler. Je vais loin ; je me rends sur la Côte Nord, en Abitibi, en Ontario. Je vais partout au Canada, partout où il y a des francophones.»

Êtes-vous êtes toujours amoureuse de votre conjoint, Jean-Pierre?

«Depuis 45 ans, ma belle! C’est impressionnant pour nous aussi. Mais il était temps que la pandémie se termine. Jean-Pierre est auteur. Il publiera un roman à la fin septembre, qui s’intitule "Machiavel en talons hauts".»