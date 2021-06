Équipe Québec: le début d’une rivalité avec les Boulders?

En congé lundi, Équipe Québec s’apprête à disputer une première série contre ses rivaux de section, les Boulders de New York, cette semaine, dans la Ligue Frontier de baseball.

Les deux clubs sont engagés dans une chaude lutte pour la tête de la division Atlantique. La bataille risque maintenant de s’intensifier, puisqu’Équipe Québec (15-14) doit affronter les Boulders (12-15), à compter de mardi à Ponoma, 18 fois lors de ses 67 derniers matchs au calendrier. Seule l’équipe qui finira au sommet de la section aura un laissez-passer pour les éliminatoires.

«Il faut faire attention à Tri-City (9-18) aussi. Cette équipe n’a pas connu un bon début de saison, mais elle s’est améliorée en ajoutant de très bons joueurs dernièrement, a prévenu le gérant d’Équipe Québec, Patrick Scalabrini. Il ne faut pas les compter pour morts.»

À court terme, Scalabrini se concentre néanmoins sur les Boulders, qui sont d’ailleurs dirigés par son ami T.J. Stanton. Cet Américain, autrefois lanceur pour les Capitales de Québec, avait été à la barre des Aigles de Trois-Rivières au cours des dernières années. Il réside d’ailleurs toujours en Mauricie durant la saison morte.

«Ça va faire du bien d’être dans le coin de New York», a par ailleurs noté Scalabrini, ne cachant pas que le début de saison a été particulièrement éreintant pour Équipe Québec.

Les longs voyages en autobus seront désormais moins nombreux. On mangera par ailleurs un peu moins souvent de la nourriture de dépanneur...

Panas débarque enfin

Sur le terrain, Équipe Québec a retrouvé un peu de son aplomb après un léger passage à vide. Remis d’une blessure, l’Ontarien Connor Panas s’est aussi joint à la formation, lors des derniers jours, lui qui doit occuper régulièrement le quatrième rang de la formation offensive. À ses trois premiers matchs avec le «Fleurdelisé», il a déjà frappé six coups sûrs, dont un circuit, en 13 présences au bâton.

Parmi les meilleurs éléments à l’attaque, les Québécois Louis-Philippe Pelletier et David Glaude font très bien avec des moyennes au bâton respectives de ,330 et de ,317 depuis le début de la saison. Jeffry Parra est par ailleurs celui qui mène le club au chapitre des circuits, avec six, et dans la colonne des points produits (25).

Au monticule, le Québécois Miguel Cienfuegos continue de surprendre. En six présences sur la butte, dont quatre départs, il montre un dossier de 3-1 et une superbe moyenne de points mérités de 1,55. Le releveur Andrew Case, natif du Nouveau-Brunswick, compte pour sa part huit sauvetages.

Un marathon difficile

Équipe Québec a récemment frappé un mur dans ce long marathon qui compose cette inhabituelle saison ayant pris son envol exclusivement aux États-Unis.

«On commence à sentir un essoufflement, avouait récemment le gérant Patrick Scalabrini, alors que le club venait de subir quatre défaites consécutives entre le 18 et le 22 juin. Ça devient plus dur de trouver de l’énergie.»

Habituellement, dans un marathon, le coureur vit une pénible sensation aux alentours du 32e kilomètre, soit un peu après les trois quarts de l’épreuve. Pour les membres d’Équipe Québec, qui vivent dans leurs valises depuis le mois de mai, le premier quart de la saison a été suffisant pour connaître une légère baisse de régime.

C’est sans doute normal, à force de voyager en autobus en Illinois, en Indiana et au Kentucky. À la blague, on pourra dire qu’Équipe Québec aura minimalement accumulé au passage les trois cartes rouges au Monopoly. Or, contrairement au célèbre jeu de société, il est impossible d’y installer des maisons tandis que les hôtels changent continuellement.

«C’est difficile, a repris Scalabrini, lui-même éloigné de sa petite famille. On se parle chaque jour, mais à chaque fois, il y a mon fils qui me demande quand je reviens.»

Évidemment, les membres d’Équipe Québec, dont Scalabrini, ne veulent pas trop se plaindre, le baseball leur ayant tellement manqué, en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 avait forcé l’annulation de la saison autant chez les Capitales de Québec que chez les Aigles de Trois-Rivières.

Un retour au Québec?

Selon le calendrier établi par la Ligue Frontier en début de saison, c’est le 23 juillet qu’Équipe Québec pourrait disputer un premier match à domicile. Pour ce faire, les problèmes frontaliers entre le Canada et les États-Unis devront toutefois être réglés ou, du moins, une exemption devra être accordée aux athlètes du circuit.

«Il reste environ un mois, a dit Scalabrini. On a encore de gros obstacles devant nous, mais nous sommes confiants.»