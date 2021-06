Exposition: Le corps, explorations infinies pour Picasso

Du 12 juin au 12 septembre prochain sera présentée l’exposition Picasso. Figures et son complément Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir une partie de l’œuvre magistrale de cet artiste, admiré et controversé, qui a fait fi des dictats des canons esthétiques liés à la représentation du corps humain.

Pablo Picasso // RMN - Grand Palais (Musée national Picasso-Paris), Mathieu Rabeau

Les préoccupations quant à l’omniprésence des stéréotypes de beauté dans la société sont partagées par plusieurs. Or, malgré son décès en 1973, Pablo Picasso a produit au courant de sa vie un nombre impressionnant d’œuvres qui pourraient s’inscrire dans ce mouvement actuel souhaitant une meilleure représentation de la diversité corporelle dans l’espace public.

Le MNBAQ a mis en lumière ce lien entre l’exposition Picasso. Figures et l’exposition complémentaire Ouvrir le dialogue, en rassemblant 76 de ses œuvres dont des sculptures, des dessins, des estampes et 47 peintures majeures. Des chefs-d’œuvre qu’il a créés entre 1895 et 1972.

Il s’agit donc d’une rétrospective thématique explorant plus de 75 ans de carrière que le MNBAQ a la chance d’accueillir en exclusivité canadienne.

Une fascination pour l’artiste

Pablo Picasso // RMN - Grand Palais (Musée national Picasso-Paris), Adrien Didierjean

Picasso. Figures est une exposition centrée sur la représentation du corps humain dans le travail de l’artiste espagnol. D’ailleurs, ce motif le fascinait au plus haut point: il savait à merveille le déconstruire, le refaçonner et le transformer lorsqu’il peignait, dessinait ou sculptait. Sous ses doigts, les silhouettes se muaient, au fil du temps, en étonnantes figures plastiques.

L’exposition explore le sujet à partir de six thèmes: Figures féminines, Figures cubistes, Figures magiques, Figures sculpturales, Figures défigurées et Figures tardives.

On y voit tout autant ses premières réalisations conçues alors qu’il était encore adolescent que des toiles ultimes accomplies alors qu’il était au sommet de son art.

Plus contemporain qu’il n’y paraît

Oeuvre de Kamissa Ma Koïta // ©️Kamissa Ma Koïta

Pour ancrer Picasso. Figures dans notre réalité, le MNBAQ offre dans un parcours continu, l’exposition Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle. Il s’agit d’une exposition collective qui fait écho à l’œuvre du géant de la modernité.

Le visiteur est accompagné tout au long de l’expérience par un audioguide conçu par des experts. Cet ajout sonore bonifie la visite et agrémente chaque moment et chaque observation. Ce qu’on y entend permet bien sûr d’en apprendre plus sur l’œuvre de Pablo Picasso, mais vient aussi alimenter les réflexions sur la diversité corporelle, la beauté intérieure et la représentation des corps non genrés.

Cette exposition est donc l’occasion rêvée pour les gens de tous les horizons, amateurs d’art ou non, d’avoir une réflexion pertinente et bienveillante sur cet enjeu important de notre société.



Picasso est l’un des artistes les plus célèbres de tous les temps, alors ne manquez pas cette chance unique de voir en vrai des œuvres mondialement reconnues. Visitez le site du MNBAQ pour acheter votre billet et réserver votre place!