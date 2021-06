Le repêchage de la LNH se déroulera à Montréal en 2022

La Ligue nationale de hockey tiendra l’édition 2022 de son repêchage à Montréal.

La métropole québécoise et l’organisation du Canadien devaient initialement accueillir la classique annuelle au Centre Bell, en 2020. L’événement a toutefois été tenu de manière virtuelle en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le Québécois Alexis Lafrenière avait été le tout premier choix de la dernière édition, lui dont le nom a été appelé par les Rangers de New York. Pour leur part, Marc Bergevin et Trevor Timmins avaient jeté leur dévolu sur le défenseur Kaiden Guhle.

Au moment d’écrire ces lignes, le Canadien comptait sur l’ensemble de ses sept choix en 2022.

Gary Bettman défend ses arbitres

Le commissaire de la Ligue nationale du hockey (LNH), Gary Bettman, a tenu à prendre la défense des arbitres qui ont œuvré pendant les présentes séries éliminatoires.

«Je veux être clair, nos arbitres ne sont pas seulement les meilleurs arbitres de hockey au monde, ils sont les meilleurs tous sports confondus», a clamé Bettman lundi, lors du point de presse qu’il a tenu en marge du premier match de la série finale de la coupe Stanley.

«Nos officiels arbitrent le sport le plus complexe à réglementer, a-t-il poursuivi. Aucun autre sport n’est aussi rapide et n’offre aussi peu de temps pour punir ou ne pas punir des centaines de situations en temps réel. Oui vos arbitres ratent des pénalités, mais pas autant que certaines personnes le laissent entendre. Les joueurs et les entraîneurs font également des erreurs.»

«Nous détestons ça quand cela arrive, mais il s’agit de la nature humaine de faire des erreurs.»

Fortement critiqué par les amateurs, particulièrement par les partisans du Canadien de Montréal pendant la série contre les Golden Knights de Vegas, l’arbitrage semble être différent pendant les éliminatoires que lors de la saison régulière. Bettman a adressé la question.

«Comme nous le savons tous, le style de jeu est différent entre la saison et les séries. Cela à un impact évident sur la façon dont un match est arbitré. Dans la majorité des situations, nos arbitres font le bon choix. Il y aura toujours des décisions controversées.»

«Est-ce que nous aimerions atteindre la perfection? Absolument! Est-ce possible? Bien sûr que non! Notre objectif est de continuer d’être le plus proche possible de la perfection.»

Le Match des étoiles à Vegas

Par ailleurs, Bettman a profité de l’occasion pour annoncer que les Golden Knights de Vegas seront les hôtes du Match des étoiles lors de la prochaine campagne.

La date de cet événement sera révélée ultérieurement par la LNH.

Le circuit a également confirmé que le Wild du Minnesota recevra les Blues de St. Louis au Target Field, le 1er janvier, pour la Classique hivernale. Les Predators de Nashville et le Lightning de Tampa Bay seront également en action dans un match extérieur de la Série des Stades. Celui-ci se déroulera le 26 février au Nissan Stadium.

Bettman a aussi annoncé le retour d’une saison normale de 82 matchs pour la campagne 2021-2022. Rappelons qu’en raison de la COVID-19, la LNH a été contrainte de tenir une saison écourtée de 56 parties en 2020-2021.

La LNH veut promouvoir la diversité et l’inclusion

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman a annoncé un investissement de cinq millions $ pour promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de son circuit, lundi.

Le montant sera octroyé sur une période de 18 mois. Il permettra entre autres de tenir des conférences, menées par des experts, auprès des joueurs, des membres du personnel de chaque équipe et de la ligue, en plus de créer des outils afin de partager ces valeurs auprès des jeunes hockeyeurs. Le code de conduite des amateurs dans les amphithéâtres de la LNH sera aussi revu afin d’enrayer les comportements et le langage jugés discriminatoires.

«Nous croyons être une ligue plus performante quand nous partageons une culture d’inclusion qui fait la promotion la diversité, de dire le commissaire Bettman, dans un communiqué émis par la ligue. Nous prenons donc les rênes afin d’amener un vrai changement, positif, pour changer notre jeu, avec les recommandations des comités d’inclusion des joueurs, des amateurs et des jeunes hockeyeurs.

«Même si ce travail prendra du temps et de l’assiduité, puisqu’il est basé sur les relations et l’authenticité de nos actions, nous reconnaissons les valeurs à long terme que cela apportera à nos organisations, nos joueurs, nos amateurs, nos employés et tous ceux qui forment la communauté du hockey.»

Cet investissement s’ajoutera aux nombreux efforts déjà accomplis par le circuit Bettman afin d’éduquer et de faire la promotion de la diversité et de l’inclusion. La ligue offrira aussi un guide plus complet sur l’ensemble des montants accordés pour cette cause, au début de la prochaine campagne.