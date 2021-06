Reprise des activités: gros soupir de soulagement au RSEQ

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) annonce la reprise des activités parascolaires ainsi que la pratique des disciplines sportives en milieu étudiant dès cet automne. La reprise des activités touchent les secteurs scolaire, collégial et provincial.

Ainsi, la fédération souhaite procéder au lancement de ses calendriers bientôt, non sans obtenir toutefois l’aval de la Santé publique et du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur.

«Nous sommes heureux des annonces de la reprise des activités parascolaires et de la pratique des disciplines sportives en milieu étudiant pour tous les jeunes du Québec, a déclaré Gustave Roel, président-directeur général du RSEQ, par voie de communiqué. De plus, nous croyons fermement que les jeunes sportifs du Québec peuvent contribuer largement à l’application des consignes dans le but d’adopter une éthique sanitaire impeccable dans un environnement sécuritaire.»

Par ailleurs, le RSEQ s’est dit ouvert à modifier les calendriers si les directives de la Santé publique devaient changer entre-temps. L’organisation affirme garder un lien de communication privilégié avec les autorités gouvernementales.

Parmi les sports qui reprendront, il y a notamment le football. Le Rouge et Or de l’Université Laval avait d’ailleurs annoncé il y a deux semaines que la Coupe Vanier sera disputée au PEPS le 4 décembre.

