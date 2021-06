Haïti: victime d'une attaque, Médecins sans frontières ferme un de ses hôpitaux pour une semaine

Médecins sans frontières (MSF) a annoncé lundi suspendre les activités de son hôpital de Port-au-Prince pour une semaine, deux jours après avoir été victime d'une attaque par des individus armés, dans un contexte d'augmentation de la violence en Haïti.

L'hôpital de l'ONG situé à Martissant, un quartier de la capitale théâtre de violents affrontements entre gangs, a été criblé de balles samedi après-midi.

L'attaque n'a pas fait de blessés, mais MSF estime ne plus pouvoir « continuer à soigner la population sans mettre son personnel en danger » et a évacué le personnel et les patients de son centre, selon un communiqué.

AFP

« La sécurité du personnel est notre priorité parce qu'on ne pourra pas soigner la population si notre +staff+ est en danger », a déclaré Alessandra Giudiceandrea, cheffe de mission de MSF en Haïti, qui estime que l'organisation n'a pas été directement ciblée par les bandes armées.

Ce pays des Caraïbes, plongé dans une grave crise politique et sécuritaire, connaît une recrudescence des enlèvements et de la violence des gangs, et doit aussi faire face à une augmentation des cas de COVID-19.

« Au moment où nous devrions pouvoir étendre nos activités en raison de la COVID-19 et d'autres besoins, nous nous battons pour garder nos structures ouvertes malgré des conditions sécuritaires déplorables », a regretté Mme Giudiceandrea.

AFP

MSF, qui fournit des soins médicaux en Haïti depuis 30 ans, a ouvert le centre d'urgence de Martissant en 2006.

Les ONG jouent un rôle important dans la protection sanitaire en Haïti, où l'État consacre moins de 5% de son budget à la santé et où l'accès aux soins reste très inégalitaire.

Bien que tolérée par les gangs à Martissant, MSF reste sujette aux risques de l'insécurité grandissante.

Début juin, un de leurs employés avait été tué par balle alors qu'il rentrait chez lui.

Des individus armés avaient aussi braqué deux chauffeurs d'ambulances de l'ONG, et des affrontements avaient eu lieu près du centre d'urgence de Martissant.