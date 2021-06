Inquiétés par le zèle des policiers

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux, dans cette chronique urbaine.

Saviez-vous qu’il est interdit de jouer d’un instrument à percussion dans plusieurs arrondissements de Montréal ? Moi non plus, et en ces temps de déconfinement, des musiciens de rue l’apprennent à leurs dépens.

Photo Louis-Philippe Messier

« Pendant un an et demi, on a reçu des félicitations parce que nous donnions de l’espoir aux gens confinés lorsque nous allions jouer dans leurs ruelles, et maintenant, on nous menace d’amendes », déplore Blanche Moisan-Méthé, une musicienne de 28 ans qui a été boursière, avec sa fanfare, pour agrémenter la vie des Montréalais pendant la pandémie.

Non seulement des camarades percussionnistes de Mme Moisan-Méthé ont eu maille à partir avec les agents de la police de Monréal, mais le fait de circuler en jouant est également passible d’amende.

« Quand on était payés, c’était merveilleux, mais si on le fait bénévolement, ça devient un crime ? » demande la trompettiste.

Je me suis rendu au marché Jean-Talon, la semaine dernière, pour l’écouter. À voir la mine réjouie des enfants qui écoutaient la Fanfare de l’île et les sourires des passants, qui pourrait se douter que ce spectacle était ILLÉGAL ? Il y a quelques semaines, des policiers sont intervenus pour forcer les instruments à se taire.

Pas de tambour

L’article 9.3 du « Règlement sur le bruit » du Plateau-Mont-Royal interdit les percussions en tout temps. À l’exception des Tam-tams du mont Royal, les policiers semblent résolus à appliquer ce règlement même si, pendant longtemps, on l’avait oublié.

Photo Louis-Philippe Messier

Le percussionniste professionnel Nicolas Lafortune, au cours d’une répétition au milieu du parc La Fontaine, a dû ranger son tambour. Il peinait à croire le règlement dont l’informait le policier.

« Ce que j’ai passé des années à étudier [à l’université], ce sur quoi j’ai travaillé à coups de huit heures dans des locaux de pratique, ça ne mérite pas d’être entendu ? »

Le règlement, c’est le règlement

Aux musiciens fâchés, les agents suggèrent de s’adresser aux élus pour modifier la loi.

« Nos agents ont le mandat de veiller à l’application des règlements municipaux », confirme Gabrielle Fontaine-Giroux, des relations médias de la police.

« Il s’agit d’un héritage du règlement de l’ancienne Ville de Montréal, alors cette interdiction s’applique aussi dans Ville-Marie, Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. [...] Quant à l’interdiction des instruments à percussion, j’avoue ne pas connaître son origine, mais ça doit remonter à loin », me dit Michel Tanguay, des communications de l’arrondissement du Plateau.

Ce règlement ressorti des boules à mites n’est-il pas anti-montréalais dans son esprit, surtout en temps de pandémie où nos activités sont limitées ? Puisque les agents semblent avoir reçu la consigne de l’appliquer, peut-être serait-il temps de le mettre à jour ?