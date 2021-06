Le nouveau ministre britannique de la Santé maintient la levée des restrictions au 19 juillet

Le nouveau ministre de britannique de la Santé, Sajid Javid, a maintenu lundi l'objectif du gouvernement de lever le 19 juillet les dernières restrictions face au coronavirus encore en vigueur en Angleterre malgré la hausse du nombre des contaminations.

• À lire aussi: COVID-19: le ministre britannique de la Santé démissionne pour non-respect des règles sanitaires

Après un week-end marqué par la démission du prédécesseur de M. Javid, Matt Hancock, qui a reconnu avoir enfreint les restrictions sanitaires après la révélation par la presse d'une liaison avec une conseillère, le gouvernement de Boris Johnson s'est efforcé lundi de tourner la page et de présenter aux Britanniques l'horizon d'une liberté pleinement retrouvée.

« Nous ne voyons pas de raisons d'aller au-delà du 19 juillet » dans le maintien des dernières restrictions, a déclaré Sajid Javid, dans sa première intervention devant les députés en tant que ministre de la Santé.

La forte accélération de l'épidémie - plus de 22.000 nouveaux cas enregistrés lundi - attribuée au variant Delta, plus contagieux et désormais dominant au Royaume-Uni, avait déjà entraîné un report d'un mois de la levée des dernières restrictions, initialement envisagée pour le 21 juin.

« Aucune date » ne serait accompagnée d'un « risque zéro » vis-à-vis du Covid-19, « nous savons que nous ne pouvons tout simplement pas l'éliminer, nous devons vivre avec », a déclaré Sajid Javid, qui a été dans le passé le ministre des Finances de Boris Johnson.

D'ici à cette date, le gouvernement, qui a lancé dès décembre dernier une intense campagne de vaccination, s'est fixé pour objectif d'avoir vacciné les deux tiers des adultes. Actuellement, 62% d'entre eux sont pleinement vaccinés.

Pays d'Europe comptant le plus de personnes tuées par la pandémie (128.000), le Royaume-Uni est progressivement sorti à partir de mars d'un troisième confinement, mais certaines restrictions demeurent, empêchant, entre autres, la réouverture des discothèques.