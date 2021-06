Les droits pour les travailleurs dans les camps de vacances

Les camps de vacances peuvent à nouveau accueillir des campeurs cet été ! Si votre ado a déniché un emploi dans l’un d’entre eux, voici quelques informations sur ses droits, particulièrement en lien avec sa paye.

Attention ! On parle de « camp de vacances » lorsque les moniteurs et les enfants dorment sur place. Si votre enfant travaille dans un camp où les moniteurs et les enfants retournent chez eux le soir, il s’agit plutôt d’un « camp de jour ». Les règles peuvent être sensiblement différentes.

Salaire

Votre ado a normalement droit au salaire minimum prévu par la loi, soit 13,50 $ l’heure depuis le 1er mai.

Cependant, s’il travaille dans un camp de vacances sans but lucratif, l’employeur peut lui verser un salaire moins élevé.

Pour savoir si le camp est sans but lucratif, il faut se renseigner auprès de son administration ou consulter le Registraire des entreprises du Québec.

Heures supplémentaires

En général, les camps de vacances n’ont pas l’obligation de payer chaque heure supplémentaire à « temps et demi » (soit 50 % de plus que pour une heure régulière) même si l’employé travaille plus de 40 heures.

Même s’il travaille plus que le nombre d’heures régulières, votre ado sera donc normalement payé au même taux horaire que pour ses heures ordinaires.

Formation et périodes d’essai

Si votre ado doit suivre une formation obligatoire, le camp doit le payer pour ces heures.

De plus, les camps de vacances n’ont pas le droit d’imposer une période d’essai ou une période de probation sans rémunération.