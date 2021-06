Les géants du commerce électronique ont été favorisés pendant la pandémie

Les magasins grandes surfaces ont été préconisés pendant la pandémie de COVID-19, contrairement aux PME, indique une étude pour le compte de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) parue lundi.

Selon l’étude réalisée par Maru/Matchbox les 7 et 8 juin 2021, 60 % des consommateurs interrogés ont avoué avoir moins dépensé dans les PME depuis le début de la crise et privilégient les grandes surfaces et les géants du commerce électronique. Or, 87 % des 1507 répondants voudraient en faire plus pour aider leurs PME locales.

Le Québec est la province canadienne où les résultats sont les meilleurs. Il n’en demeure pas moins que la moitié des PME ouvertes ont retrouvé leur niveau de ventes normal et que l’accès à la main-d’œuvre demeure difficile. Seulement 58 % des PME ont retrouvé tous leurs employés.

« Maintenant que le pire semble passé, les propriétaires de PME sont soulagés de voir enfin une lumière au bout du tunnel. Toutefois, la montagne reste haute à surmonter avec le travail entourant la réouverture et les énormes dettes accumulées pour passer à travers cette tempête. Ce sont de nouveaux défis majeurs pour nos PME et c’est ici qu’on peut faire une différence en les favorisant dans nos achats. Nous pouvons et devons faire la différence pour les commerces locaux et pour la relance de l’économie», a déclaré François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

La FCEI lance un concours pour soutenir les PME

Pour encourager les consommateurs à soutenir les PME, la FCEI relance son concours #JechoisisPME organisé pour la première fois en 2020. Cette année, la valeur totale des prix en argent à gagner s’élève à 300 000 $.

Le consommateur court alors la chance de gagner 2 000 $ en argent et 10 000 $ pour l’entreprise qu’il a remerciée, ainsi que des cartes-cadeaux de la Banque Scotia, d’eBay, de Mastercard et de Dairy Queen pour chacun.