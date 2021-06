NFL : Demaryius Thomas tire sa révérence

Le receveur de passes Demaryius Thomas a annoncé sa retraite du football professionnel, lundi.

«Il s’agit d’une décision vraiment difficile», a indiqué l’athlète de 33 ans sur le site internet des Broncos de Denver.

«Chaque année, j’ai tenté d’être meilleur et je sais que je prenais de l’âge. C’était quelque chose qui était difficile à accepter. Je suis reconnaissant d’avoir joué pendant 11 saisons. Je le suis vraiment et je peux maintenant passer à autre chose. Je suis heureux et en santé. Je peux dorénavant me découvrir une nouvelle passion.»

Thomas a passé la majorité de sa carrière avec les Broncos, lui qui avait été leur choix de premier tour (22e au total) au repêchage de 2010.

«Demaryius a connu une incroyable carrière dans la NFL et a joué un rôle très important dans tout ce que nous avons accompli au cours de ses nombreuses années comme membre des Broncos, a affirmé John Elway, le président du club de Denver. D.T. était un receveur de passes complet et a été l’un des meilleurs joueurs à sa position. La combinaison de sa taille, sa rapidité, sa force et son athlétisme était inégalée.»

En fin de carrière, Thomas a également porté les couleurs des Texans de Houston (2018) et des Jets de New York (2019). Le produit de Georgia Tech a amassé 724 attrapés pour 9763 verges et 63 touchés en 143 parties dans la NFL.

Il a connu ses meilleurs moments lorsque Peyton Manning était le quart-arrière des Broncos, connaissant notamment quatre saisons consécutives de plus de 1300 verges de gains (2012 à 2015). Thomas a reçu quatre invitations pour le match du Pro Bowl et a remporté le Super Bowl une fois.