Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 28 juin:

«Les chevaux de la tourmente»

Ce film en est un d’espoir pour un garçon après qu’un accident de la route eut fauché les vies de son père et de sa soeur, en plus de plonger sa mère dans un coma. Le garçon posera un nouveau regard sur l’existence chez sa tante, grâce à des chevaux sauvages.

Lundi, 10 h, Noovo.

«Lumière sur... Liza Frulla»

Depuis des années, Liza Frulla est passionnée par la politique et la communication. Celle que le Québec a connu grâce à son rôle de politicienne chez les libéraux a d’abord été journaliste sportive et directrice du marketing chez Labatt. Retour sur son parcours professionnel diversifié.

Lundi, 15 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Orques en péril»

À l’instar de plusieurs autres espèces animales, les orques pourraient bien disparaître si on ne fait pas d’efforts pour leur venir en aide. C’est ce qui explique que des scientifiques de la côte Ouest du Canada étudient ces mammifères et tentent de décoder leur langage. Leur protection en dépend. Documentaire.

Lundi, 17 h, ICI Explora.

«Combien vaut cette maison?»

Saskia Thuot entraîne les participants à Boucherville pour voir un bungalow des années 1960 entièrement rénové, à Sutton où se trouve une maison d’architecte et à Montréal afin de mettre les pieds dans un condo là où était autrefois installée une usine de papier.

Lundi, 20 h, CASA.

«La piscine»

Cet intrigant drame psychologique français signé François Ozon met en scène une écrivaine anglaise réservée (Charlotte Rampling) et une jeune Française (Ludivine Sagnier) qui se retrouvent entre les mêmes murs, en France. L’étonnement passé, elles développent, au fil des jours, une relation pour le moins particulière.

Lundi, 20 h, StudioCanal.

«Koriass, revenir de loin»

Avec la rediffusion de ce documentaire, l’occasion est belle de découvrir qui est vraiment Emmanuel Dubois, populaire artiste connu sous le nom de Koriass. En plus de revisiter son enfance, le chanteur parle de dépression, de paternité et de famille, le tout sous fond de rêves et d’aspirations.

Lundi, 21 h, Unis TV.

«La belle tournée»

Avec cette nouveauté estivale et touristique, Guy Jodoin nous entraîne partout au Québec, à la découverte de nos belles régions et à la rencontre de divers artistes. Son périple commence en Estrie aux côtés des chanteurs Vincent Vallières, Fanny Bloom, Patrice Michaud, Marc Dupré et Richard Séguin.

Lundi, 21 h, TVA.