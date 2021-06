Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 29 juin:

«En bonne compagnie»

Pour le quinquagénaire qu’est Dan (Dennis Quaid), les choses prennent une tournure déplaisante au bureau lorsque son nouveau patron est Carter (Topher Grace), âgé de seulement 26 ans. Comble de malchance, le jeune homme se met également à fréquenter sa fille Alex (Scarlett Johansson). Une comédie dramatique et romantique.

Mardi, 9 h 30, TVA.

«Légendes de France»

Les regards sont tous braqués sur la Corse, là où un peuple insulaire vit dans un endroit d’une grande beauté. Une épopée documentaire qui nous entraîne sur une terre riche d’histoire, où les légendes de toutes sortes se côtoient naturellement, qu’elles soient maritimes, montagnardes, mystiques ou païennes.

Mardi, 16 h 30. Planète+.

«Seekers en Inde»

Quels sont les bénéfices de suivre une formation de méditation et de pratiquer des sports extrêmes comme le rafting et le bungee? C’est ce que découvriront les amies Lucie, Jessie et Claudine à Rishikesh, alors qu’elles souhaitent plus que tout trouver un sens à leur vie.

Mardi, 19 h, Évasion.

«L’affaire Monica Lewinsky»

Durant le milieu des années 1990, Monica Lewinsky, alors dans la jeune vingtaine et travaillant à titre de stagiaire, a eu des relations intimes avec le président américain Bill Clinton. Ce scandale d’adultère a fait la joie des tabloïds et a grandement ébranlé l’administration gouvernementale aux États-Unis. Documentaire.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

«Louis T veut savoir»

La pauvreté peut prendre plusieurs visages. Louis T se questionne beaucoup à ce sujet, alors que 800 000 Québécois vivent sous ce qu’on qualifie de seuil de la pauvreté. Il souhaite savoir comment s’en sortir, entre autres, mais aussi si pauvreté peut rimer avec travail.

Mardi, 20 h 30, Savoir média.

«Titans»

Être un insecte ne veut pas nécessairement dire être petit. Certains sont même qualifiés de géants. Et oui, plusieurs d’entre eux se promènent et vivent au Québec. Méconnues, ces bestioles à la fois effrayantes et exotiques sont présentées dans un documentaire enrichissant où on s’attarde sur sept espèces.

Mardi, 21 h, ICI Explora.

«Tomboy»

Ce long métrage français s’articule autour de Laure, une fille de 10 ans qui profite du déménagement de sa famille dans un nouveau quartier pour se présenter en tant que garçon auprès des enfants. Elle devient alors Michaël et profite tout l’été de l’identité qu’elle s’est créée.

Mardi, 21 h, TFO.