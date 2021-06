Raymond Legault ne s’ennuie pas du métier de comédien

Raymond Legault a quitté le métier de comédien il y a plusieurs années et se passionne aujourd’hui pour une multitude d’autres champs d’intérêt, dont la fiscalité. Satisfait de sa nouvelle vie dans l’ombre, l’homme nous donne de ses nouvelles.

Bien qu’évoluant désormais loin de l’œil des médias et ne fréquentant que très rarement les premières et autres événements mondains – il habitait aux Îles de la Madeleine dans les six dernières années, avant que la pandémie ne le ramène à Montréal, l’an dernier –,

Raymond Legault ne se fait pas prier pour retourner notre appel et accepter notre demande d’entrevue.

«Dans ma carrière, j’ai eu une période où j’étais beaucoup plus actif comme comédien. Autour de 61 ans (il en a aujourd’hui 67, NDLR), je faisais des changements dans ma vie et j’ai décidé de m’occuper de ma santé d’abord. Aux Îles de la Madeleine, je me suis occupé de la direction du centre culturel, et j’ai travaillé sur d’autres organismes à but non lucratif. Ç’a été une autre façon de participer à la vie sociale, qui était moins sous les lumières, et plus en coulisses», détaille Raymond Legault, qui ne cherche pas à revenir sous les projecteurs.

«La télévision, aujourd’hui, va extrêmement vite. Je ne sais plus si je serais capable de suivre. Ce n’est plus une nécessité absolue pour moi, de me retrouver à la télévision ou au théâtre. Je m’ennuie des fois, mais pas souvent!»

Deuxième Guerre mondiale

On joint l’exacteur à quelques jours du début de la rediffusion du téléroman «Cormoran», à ICI ARTV.

Dans cette deuxième œuvre télévisée du grand Pierre Gauvreau, présentée à Radio-Canada de 1990 à 1993, quatre ans après «Le temps d’une paix», Raymond Legault incarnait l’humaniste médecin Pacifique Cormoran, célibataire et grand voyageur, frère de la prétentieuse Bella Cormoran (feue Nicole Leblanc), souveraine de son entourage.

«Cormoran» se campait dans les années 1936-1939, sur fond de Deuxième Guerre mondiale qui se profilait à l’horizon et évoquait la montée du mouvement des Chemises bleues, lié à l’éclosion du fascisme en Europe. Dans le village fictif de Baie-d’Esprit, la bourgeoise famille Cormoran était au cœur des interactions de la communauté, confrontée aux conflits politiques de la période et encore davantage avec le passage de deux géologues allemands dans le patelin (incarnés par feu Jean-Louis Roux et Gabriel Marian Oseciuc).

«C’était un cours sur l’histoire de cette époque, dans l’entre-deux-guerres, dépeint Raymond Legault. C’était un portrait de la façon dont les gens vivaient, de l’organisation des villages, de l’importance du médecin et du maire comme personnages publics... En ce sens, c’était instructif.»

Beaux souvenirs

À propos de «Cormoran», Raymond Legault répète combien cette série avait été pour lui un cadeau, avec des comédiens chevronnés (Nicole Leblanc, Katerine Mousseau, Mireille Thibault, Guy Mignault, Claude Prégent, Gaston Lepage, Paul Dion), un auteur dont il estimait la plume (lui qui avait auparavant collaboré avec le poète et dramaturge Claude Gauvreau, frère de Pierre, avant de rencontrer ce dernier) et un réalisateur, Yvon Trudel, reconnu pour son habileté à transposer toutes les époques à la télévision («Belles histoires des pays d’en haut», «Le temps d’une paix», «Rue des pignons», etc), qui l’avait déjà dirigé dans «Terre humaine».

On lui a certes davantage parlé – et on lui parle encore – de ses rôles de Jean-Claude dans «Bach et Bottine» ou du pauvre Jean-François victime d’un accident de chasse dans «Terre humaine», mais «Cormoran» figure sans contredit parmi les beaux souvenirs de carrière de Raymond Legault.

Il se remémore les tournages en studio, ceux d’été dans le Bas-Saint-Laurent, un enregistrement d’hiver à – 20 degrés (où la température froide faisait geler les caméras!), les traîneaux à chevaux qu’il devait conduire dans les champs, les voitures antiques souvent instables à manœuvrer, et de bien des fous rires qui ont ponctué les différentes scènes.

Union des artistes

En plus d’avoir beaucoup joué à la télévision, sur les planches et au cinéma, Raymond Legault s’est aussi impliqué une trentaine d’années au sein de l’Union des artistes, dont il a été président pendant sept ans (de 2007 à 2013). C’est en partie parce que ces fonctions lui grugeaient beaucoup de temps et d’énergie qu’il a choisi de se retirer du métier.

«C’est extrêmement difficile. J’ai dit à Sophie (Prégent, qui lui a succédé), en partant, qu’elle devrait gérer la décroissance, ce qui n’était déjà pas évident. Les revenus de l’Union déclinaient déjà tranquillement, parce que les gens travaillaient moins. Et avec la pandémie, ç’a été la catastrophe», observe-t-il.

ICI ARTV rediffusera «Cormoran» du lundi au mercredi, à 17 h et 18 h, à compter du 28 juin.