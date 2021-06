Sherbrooke: deux arrestations dans une perquisition antidrogue

Deux individus de 23 et 24 ans ont été arrêtés et deux véhicules et une quantité de drogue saisis jeudi à Sherbrooke dans une perquisition antidrogue.

L’un des suspects a été libéré avec promesse à comparaître, alors que l’autre a comparu pour des accusations notamment de possession de cannabis illicite, distribution et vente de cannabis et bris d’engagement.

Lors de la perquisition effectuée sur la rue Thivierge par le Service de police de Sherbrooke et la Régie de police de Memphrémagog après une enquête de plusieurs mois, deux véhicules Ford Mustang 2013 et Toyota Rav4 2012 ont été saisis.

De petites quantités de Cannabis et du haschisch, des champignons magiques, une motomarine, un enregistreur et plus de 5500 $ ont été également saisis lors de la même opération policière, selon le bilan rendu public lundi par le SPS.