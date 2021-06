Soir de première pour «La parfaite victime»

C’était soir de première lundi, au cinéma Impérial, pour l’équipe du documentaire La parfaite victime, qui prendra l’affiche dans les cinémas mercredi, le 30 juin.

Dans cette enquête cinématographique qui s’annonce percutante, les réalisatrices Émilie Perreault et Monic Néron posent la question : pourquoi les victimes d’agressions sexuelles choisissent-elles de dénoncer sur les réseaux sociaux plutôt que de faire appel au système judiciaire?

Les deux journalistes ont étudié pendant trois ans le parcours de victimes ayant choisi la voie judiciaire dans la foulée du mouvement #MoiAussi. À la lumière de leurs analyses et observations, elles remettent en question les méthodes d’un système réfractaire aux changements et constatent que, dans un processus de plainte criminel, les victimes doivent être «parfaites» pour obtenir réparation. Plusieurs spécialistes des domaines du droit et de la santé témoignent dans le film.

Plusieurs invités de renom étaient attendus à la première lundi, dont plusieurs artistes et membres de la classe politique.

La parfaite victime est une production de Denise Robert, pour Cinémaginaire, et une distribution des Films Séville.