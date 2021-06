Travaux sur Pierre-Laporte: la valse des hélicoptères débute entre Lévis et Québec

Même si le trafic tant attendu autour du pont Pierre-Laporte ne s’est pas avéré lundi matin, la valse des hélicoptères, elle, a bien eu lieu. Plusieurs personnes ont préféré ne prendre aucun risque et se sont offert une envolée entre l’aéroport de Québec et l’aérodrome de Pintendre pour s’assurer d’être au boulot.

«On a pris des vols aller-retour pour les deux premiers jours question de ne pas prendre de chance», racontait Éric Dumas, président de Toxyscan. L’homme d’affaires avait tout prévu, laissant une voiture au Complexe Capitale Hélicoptère. «C’est de l’organisation, c’est des frais, mais ça nous assure d’être là. Quand c’est ta compagnie, tu n’as pas le choix.»

Des hélicoptères font l'aller-retour entre l'aérodrome de Pintendre et l'aéroport de Québec depuis ce matin pour transporter des gens qui cherchent à éviter les travaux sur le pont Pierre-Laporte. pic.twitter.com/b4ZQ95WQZf — Pierre-Paul Biron (@PierrePaulBiron) June 28, 2021

André Gagnon, lui, a pris un vol lundi matin et reviendra jeudi. Il se débrouillera pour dormir à Québec durant ces trois nuits, un bien faible coût pour s’éviter l’enfer annoncé.

Photo Pierre-Paul Biron

«On s’évite du trouble, tout simplement. Je n’ai pas la patience de perdre trois heures dans le trafic. C’était une bonne idée et les prix sont raisonnables», confiait celui qui travaille dans le domaine de l’immobilier, à propos des vols offerts à 89.95$ par GoHélico.

Surpris

Les gens rencontrés lundi matin à l’aérodrome de Pintendre étaient tous excités par ce «transport en commun» qui sort de l’ordinaire, mais aussi surpris de voir que la catastrophe attendue ne s’était pas produite. Sur le pont Pierre-Laporte, la congestion est demeurée nulle lors de l’heure de pointe matinale.

Photo Pierre-Paul Biron

Cette circulation fluide sera-t-elle suffisante pour changer les plans des jours à venir?

«Il y a probablement bien des gens qui sont restés chez eux en attendant de voir comment ça allait se passer. On va attendre à demain pour réévaluer», affirme Éric Dumas.

Tous craignaient cet effet d’entraînement que pourrait avoir la fluidité de lundi sur les prochains jours.

«On va espérer que les gens n’auront pas tous pris le même risque de trouver une alternative ou de rester à la maison aujourd’hui pour ensuite se lancer sur la route demain matin. Là, ce serait le chaos», analysait Charles Richer, directeur des ventes chez BMW Lévis, qui a pris un vol vers la Rive-Sud pour offrir une présence à ses clients. «Quand tu travailles dans un bureau, ça peut aller, mais dans le service, on doit être sur place».

Photo Pierre-Paul Biron

Casse-tête majeur

Trafic ou pas, la situation d’incertitude entourant les travaux sur le pont crée un sérieux casse-tête pour plusieurs entreprises et pour de nombreuses familles. Bruno Noël, contremaître chez Fixe-Brique, s’est vu offrir les vols par son employeur vers la Rive-Nord pour la période des travaux.

«Je suis chanceux. Avec les enfants, je n’aurais pas pu rester à Québec, ça ne se faisait juste pas», explique-t-il.

Ces changements forcent toutefois toutes ses équipes à modifier leur horaire.

«Habituellement, à 6h30-7h, je suis sur le chantier et on finit vers 3h. Mais là, comme j’arrive plus tard, tout le monde rentre plus tard. C’est une gymnastique pour nous au niveau familial avec la garderie et tout, mais aussi pour l’employeur», soulignait M. Noël tout juste avant d’embarquer dans l’hélicoptère.

