Tricherie dans le baseball majeur: des produits pires que les stéroïdes, selon David Segui

Ayant lui-même fait usage de stéroïdes au cours de sa carrière, l’ancien porte-couleurs des Expos de Montréal David Segui estime que l’utilisation de matières collantes par les lanceurs est un plus grand fléau que les produits dopants.

L’utilisation de produits comme le Spider Tack – une lotion comprenant de la résine de pin et de la colophane – a fait réagir cette saison en raison du rendement supérieur des lanceurs.

Plusieurs observateurs ont notamment avancé que la résine permet d’effectuer des lancers avec une plus grande vitesse de rotation de la balle, ce qui donne un avantage non négligeable pour effectuer certains lancers.

«Je pense que l’utilisation des substances illégales par les lanceurs a plus d'effet direct sur les performances que les stéroïdes, a statué Segui lors d’un long entretien avec le quotidien USA Today publié lundi. Tous les joueurs – et leurs frères – utilisaient des stéroïdes, mais tout le monde ne battait pas le record des circuits.»

Tête dans le sable

La situation n’a rien de nouveau, mais est devenue préoccupante cette année. En effet, il y a eu sept matchs sans point ni coup sûr en date de lundi et seulement 14 frappeurs montraient des moyennes au bâton supérieures à ,300.

Ainsi, les ligues majeures ont décidé d’instaurer lundi dernier une nouvelle règle permettant d’expulser et de suspendre pendant 10 jours un lanceur ayant utilisé ce type de substance. Depuis, les statistiques s’améliorent en faveur des frappeurs.

Mais malgré tout, Segui estime que les dirigeants se sont mis la tête dans le sable trop longtemps.

«Les gars [utilisant des stéroïdes] ne le cachaient même pas à l'époque, a dit Segui. Allez, personne ne pouvait savoir quand nous sommes revenus survoltés, avec 3 % de graisse corporelle et 20 livres de plus. Vraiment, vous me dites que vous ne pouvez pas voir la différence?»

«C’est la même chose avec ces lanceurs, ils ne cachaient pas non plus ce qu’ils faisaient. Les taux de rotation étaient incontrôlables et personne ne s'en souciait jusqu'à ce que cela commence à affecter le jeu.»

Sauver sa carrière

Toutefois, pour Segui, les lanceurs qui ont opté pour cette forme de tricherie ne sont pas à blâmer. En voyant les performances des autres artilleurs s’améliorer considérablement et être à l'origine de nouveaux contrats très lucratifs sans être punis, il est en effet difficile de ne pas vouloir les imiter.

La situation était encore plus embêtante pour les lanceurs qui tentaient de percer durablement les formations du baseball majeur et dont les carrières sont en jeu.

«Pourquoi ne pas [le faire]? C’est l’état d’esprit d’un athlète, a fait valoir Segui. Si la limite de vitesse est de 40 km/h, mais qu’ils ne surveillent pas, pensez-vous que les gens vont toujours conduire à 40 km/h?»

«Je n'essaie pas de le justifier. Nous savions que nous enfreignions les règles [en utilisant des stéroïdes]. Mais si je perds chaque course parce que je ne dépasse pas la limite de vitesse et que le gars qui enfreint les règles remporte le trophée chaque fois, soit je commence à dépasser la limite de vitesse pour gagner la course, soit j’arrête de courser.»