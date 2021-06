Vague de chaleur sur le sud du Québec avec un humidex 40

Une vague de chaleur porteuse de risques d’orages balayera jusqu’à mardi plusieurs secteurs du sud du Québec, provoquant un humidex 40.

Une masse d’air chaud et humide fera donc flamber le mercure pouvant dépasser les 30 degrés dans les secteurs de Lachute-Saint-Jérôme jusqu’à l’Estrie, en passant par Lanaudière, la Montérégie, Montréal et le Centre-du-Québec.

Environnement Canada indique que l’indice humidex et le temps caniculaire persisteront jusqu’à mardi.

À Montréal, l’agence fédérale prévoit une alternance de soleil et nuages avec de fortes probabilités d’averses, parfois orageuses, notamment en après-midi.

À Québec, l’Estrie et la Beauce, on prévoit des averses avec risques d’orages également, alors que mardi on assistera à une alternance de soleil et de nuages et des températures oscillant entre 28 à 30 degrés.

«Surveillez les effets des maladies causées par la chaleur: enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l'aggravation de certains problèmes de santé», a recommandé l’agence fédérale.

